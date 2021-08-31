Whatsapp'a yeni özellik: Kaybolma modu

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısına sahip olan mesajlaşma, medya gönderme ve sesli-görüntülü arama özelliklerini içinde barındıran Whatsapp' tan yenilikler gelmeye devam ediyor. Yeni güncellemeleri merakla beklenen Whatsapp' ın şimdilerde beta sürümünde denediği yükseltme özelliği ilgi çekmeye devam ediyor. Alınan son bilgiye göre Whatsapp kaybolan mesaj özelliği üzerinde durmaya başladı.

KAYBOLAN MESAJ ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp, mesajlaşmayı daha özel hale getirmek için bir süredir kaybolma modunu kullanıma hazır hale getirdi. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, tüm yeni sohbetler kaybolan mesajlarla başlayacak. Ancak şimdilik sadece beta programında ve ilerleyen zamanlarda beta test kullanıcılarına açık olacak.

Kaybolan mesaj modunu etkinleştirdiğinizde, yeni sohbetler başlattığınız kişiler bilgilendirilecek. Bu özellik, geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.