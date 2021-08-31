Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40'ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40'ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır. Akademik takvim, eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kararlar; fakülte-yüksekokul-enstitü internet sayfaları, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyurulacaktır. Sizlerle bir araya geleceğimiz günleri heyecanla beklediğimizi ifade eder, sağlıklı günler dileriz."