Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
|31 Ağustos 2021 23:01
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Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40'ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40'ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır. Akademik takvim, eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kararlar; fakülte-yüksekokul-enstitü internet sayfaları, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyurulacaktır. Sizlerle bir araya geleceğimiz günleri heyecanla beklediğimizi ifade eder, sağlıklı günler dileriz."
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