Hakkı Bulut, Reynmen'e dava açıyor

Usta sanatçı Hakkı Bulut, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Reynmen'in 'Biziz' şarkısında 'Kızlar' isimli şarkısının müziğini izinsiz kullandığını iddia etmişti. Bu iddianın ardından Reynmen'den bir açıklama beklendi ancak şarkıcı sessizliğini korudu. Hakkı Bulut ise Reynmen'den özür beklediğini ifade etmişti.

ŞARKININ MÜZİĞİNİN AYNI OLDUĞU ONAYLANDI

Hakkı Bulut'un Akşam'a yolladığı belgelere göre, MESAM Bilim Teknik Kurulu iki şarkının müziğinin aynı olduğunu doğruladı. Raporda, "Eserler incelendi. 'Biziz' isimli eserin 1.13 ve 1.41 saniyeleri arasında ve 2.52 ile 3.26 saniyeleri arasında yer alan müziğin Hakkı Bulut'a ait "Kızlar Kızlar" isimli eserinde yer alan müzik ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Aynı olan bölümler için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna müracaat etmeleri gerektiğine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"KUSURA BAKMANIN VAKTİ GELDİ"

Hakkı Bulut, bu süreçte yaşadıklarını Yasemin İlan'a anlattı. Usta sanatçı, Reynmen ve ekibinin telefonlara çıkmadığını ve her seferinde "Kusura bakmayın biz size döneceğiz" cevabını verdiğini söyledi. MESAM raporu ulaştıktan sonra Reynmen'den özür beklediğini ifade eden Hakkı Bulut, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ona mesajla ilettik, yapması gereken tek şeyin klibin altına benim adımı yazması ve MESAM'a bu durumu bildirmesiydi. En az 10 kez ben mesaj attım, her seferinde kusura bakmayın geri dönüş yapacağız denildi ama dönülmedi. Artık kusura bakma zamanı geldi. Kızım Sevgi de onlara telefonla ulaşamayınca mail attı, ona da "sevgi hanım kusura bakmayın en kısa zamanda dönüyoruz" dediler ama yine dönmediler bu saatten itibaren MESAM'la tekrar görüşüldü bütün dava hak edilişleri MESAM'la hallettik. Bu işin takipçisi artık MESAM'dır. Ben bu sabah onlarla görüştüm vekalet verdim artık işlemler bugün itibariyle yürütülmeye başlıyor, dava açılıyor."

"REYNMEN'E KIRGINLIĞIM GEÇMEZ"

Hiçbir sanatçının mağdur olmasını istemediğini, nazik davrandığını söyleyen Bulut, "Reynmen'e de nazik davrandım. Yanlış yapmışsın yanlışını düzelt dedim 10 kez aradık ama dönüş yok. Kusura bakma diye diye kusuru bakacak hale getirdiler. Şimdi o kırık kalbi de geri alıyorum ona kırık kalp bile yok. Öfkem ve kinim yok ama yaptığı doğru değil. Reynmen'e kırgınlığım geçmez. Daha saygılı olmasını beklerdim. Her şeye rağmen başarılar diliyorum" dedi.