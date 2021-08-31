Kamu personeli aile bilgileri bildirim sistemi çalışmıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığınca teknik desteği verilen Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi 1 haftadır çalışmıyor
|31 Ağustos 2021 23:19
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Memurlar.net'e iletilen bilgilere göre, Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi bir haftadır açılmıyor.
Bu sayfadan aylıksız izne ayrılan veya aylıksız izinden dönen personelin işlemleri yapılmakta.
https://www.kbs.gov.tr/Kapsis/kapsis/aileYardimBildirim adresinde yaşanan sorunun Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasına rağmen sorunun çözülemediği ifade ediliyor
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