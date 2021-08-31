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Kamu personeli aile bilgileri bildirim sistemi çalışmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca teknik desteği verilen Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi 1 haftadır çalışmıyor
31 Ağustos 2021 23:19
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Kamu personeli aile bilgileri bildirim sistemi çalışmıyor

Memurlar.net'e iletilen bilgilere göre, Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi bir haftadır açılmıyor.

Bu sayfadan aylıksız izne ayrılan veya aylıksız izinden dönen personelin işlemleri yapılmakta.

https://www.kbs.gov.tr/Kapsis/kapsis/aileYardimBildirim adresinde yaşanan sorunun Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasına rağmen sorunun çözülemediği ifade ediliyor

Memurlar.Net
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