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'Pandemi tedbirleri sayesinde bazı hastalıklarda azalma oldu'

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhsin Boz, pandemi döneminde alınan tedbirler sayesinde başka hastalıklarda da azalma olduğunu söyledi.
31 Ağustos 2021 23:22
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'Pandemi tedbirleri sayesinde bazı hastalıklarda azalma oldu'

Dr. Boz, yaptığı açıklamada, pandemide son zamanlarda insanlarda bir rehavet olduğunu bunun nedeninin ise insanların evde kalması ve sıkılmaları olduğunu belirtti. Yaz aylarında insanların daha çok dışarı çıkmak istediğini ifade eden Dr. Boz, "Yaz ayları daha sosyal aylardır. Özelikle hastalığı geçirenler sosyal mesafe buna benzer bir takım özelliklere dikkat etmemeye başladılar. El hijyenine dikkat etmemeye başladılar. Aşı olanlar da bu şekilde davranıyor, hastalığı atlatanlarda bu şekilde davranıyor. Her kesin bildiği gibi virüs mutasyona uğradı. Delta adını verdiğimiz bir mutantı var şu anda. Bu mutantın bulaştırıcılığı ilk virüse göre yüzde 50 daha fazla, yani bir buçuk kat daha fazla hastalığı bulaştırıyor. Bir diğer handikapı da şu ilk başta geçirilen enfeksiyon daha ağır geçirilirken delta varyantında sanki bir soğuk algınlığı veya grip gibi geçiriliyor. Hastalığa yakalanan kişi hiçbir şekilde korona enfeksiyonunu aklına getirmiyor, bir boğaz ağrısı, hapşırık, terleme, ateş gibi bir takım şikayetleri oluyor. Bazı benzer belirtileri olmasına rağmen ilk enfeksiyona göre daha az."

"Toplumun mutlaka aşılanması gerekir"

Korona virüsü ile mücadele kapsamından toplumun aşılanması gerektiğini vurgulayan Dr. Boz, "Toplumda iyi bir bağışıklığın olabilmesi için bütün aşıların tamamlanması gerekiyor. İki doz Sinovac yapan insanların tavsiyemiz üçüncü dozu Biontech aşısı yaptırmaları yönünde. Hastalığı geçirmiş insanların da en az bir doz Biontech yaptırmaları gerekiyor. Ama herkesin mutlaka aşı olması geriyor" diye konuştu.

Son günlerde vaka sayılarında artış meydana geldiğini söyleyen Dr. Boz, el temizliği, maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Önlemler sayesinde diğer hastalıklarda da azalma oldu"

Pandemi döneminde alınan tedbirler sayesinde başka hastalıklarda da azalma meydana geldiğini belirten Dr. Boz, "Bunlar sayesinde diğer enfeksiyon hastalıklarında da bir azalma oldu. Diğer hastalıkların dizanteri, tifo ve diğer bir takım solunum yolu hastalıklarının azaldığını gördük. Bu azalma tabi ki yapılan el hijyeni, sosyal mesafeye dikkat edilmesinden dolayı oldu. Bu önlemler her zaman yapılmalı. Bunlar bizi hem Covid'den koruyacak, hem de diğer enfeksiyon hastalıklarından koruyacaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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