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Doğum günü bilgisini girmeyen Instagram'ı kullanamayacak

Instagram, gençlere uygunsuz içeriklerin gösterilmemesi için doğum günü bilgisi verilmesini zorunlu hale getiriyor. Doğum günü bilgisini vermeyen kullanıcılar platforma ulaşamayacak.
31 Ağustos 2021 23:27
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Doğum günü bilgisini girmeyen Instagram'ı kullanamayacak

Küçük yaştaki kullanıcıları için çeşitli adımlar atan Instagram, bu konuyla da ilgili olarak yeni bir kararını açıkladı.

Aldığı yeni kararı duyuran sosyal medya platformu, kullanıcıların doğum günlerini profillerine girmesini zorunlu kılacak. Gönderilecek bildirimlerle kullanıcıları bilgi vermeye zorlayacak platform, doğum gününü girmeyen kullanıcıların hesaplarını kilitleyecek.

Instagram, verdiği bu kararın bazı nedenleri olduğunu ifade etti. Bu nedenlerden ilki, daha kişisel bir deneyim sunmak. Örneğin 18 yaşından küçük bir kullanıcı için reklamveren seçenekleri kısıtlanmış olacak. Bu sayede yaş grubuna uygun reklamlar gösterilecek. Aynı zamanda kullanıcılar, hassas içerikler konusunda da eskisine göre daha sağlıklı bir deneyim yaşayacaklar. Instagram, bu durumun kendileri için avantaj olduğunu, yaş gruplarına göre yeni güvenlik araçları oluşturulacağını belirtti.

YANLIŞ BİLGİ İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

Instagram, resmi internet sitesinde yayınladığı bir blog gönderisinde kullanıcıların yanlış bilgi vermesini de engelleyeceğini ifade eden bir duyuru yaptı. Şirket, kullanıcılarla ilgili bazı göstergeleri kullanarak, yaş tahmininde bulunabilen yeni bir yapay zeka oluşturulduğundan bahsetti. Yapay zekanın tahmini ile verilen bilgi arasında bir uyumsuzluk varsa; Instagram bu durumdan haberdar olarak kullanıcıyı uyaracak. Hatta oluşabilecek yanlışlıkları önlemek için kullanıcıların gerçek doğum gününü kanıtlamasını sağlayacak bazı seçenekler bile sunulacak.

Instagram, doğum günü ekleme koşulunun ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat beklentiler, kullanıcıların en kısa sürede bildirim almaya başlayacakları yönünde. Instagram'ın aldığı karar, platformda yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.
Memurlar.Net
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