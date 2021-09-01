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1 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

1 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Eylül 2021 00:02
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1 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30/15.00/15.30/17.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şehit Bayram Tatar İlkokulu açılışına katılacak; Valiliği, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Şal Şapik Üretim Atölyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Cizre Bilsem'i ziyaret edecek.

(Şırnak/10.00-16.30)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Wyndham Grand Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak, Mimar Sinan ve Kayseri OSB'de fabrikaları; Medrese, Yer Altı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edecek.

(Kayseri/10.30/13.30/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılacak.

(Yeni Pazar)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Yeni adli yıl başlıyor

- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlenecek.

(Ankara/11.00/17.00)

2- Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası başlıyor.

3- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

- Okçulukta Fatma Danabaş, atıcılıkta Çağla Baş, Hakan Çevik, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, atletizmde Zübeyde Süpürgeci, Hakan Cira, Hamide Doğangün, yüzmede Koral Berkin Kutlu mücadele edecek; Golbol Kadın Milli Takımı çeyrek finalde Avustralya'yla, Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10) çeyrek finalde Brezilya ile karşılaşacak.

- Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı da çeyrek final turunda ABD ile karşı karşıya gelecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00-15.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(İstanbul/21.45)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

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