Denizde baygın halde bulunan muhtar hastanede hayatını kaybetti

İİBF VE BAZI MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNİN KONTENJANI BOŞ KALDI 2021 YKS sonuçlarına göre birçok bölümde doluluk sorunu yaşanıyor. Geçen yıla göre sıfır çeken lisans programı sayısı sekiz kat arttı! İİBF, Ziraat Fakülteleri, Felsefe Bölümleri, Su Ürünleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği gibi birçok bölüme olan ilginin artık yok denilecek seviyeye geldiğini görüyoruz.