Denizde baygın halde bulunan muhtar hastanede hayatını kaybetti
|01 Eylül 2021 01:05
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Samsun'da denizin içinde baygın halde bulunan muhtar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin İstiklal Mahallesi havalimanı karşısı sahilinde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar denizin içinde bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan şahsın Kumcağız Mahallesi Muhtarı İsmail Şener (58) olduğu tespit edildi. 112 ekipleri tarafından ambulansla 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Şener yapılan müdahalelere rağmen saat 21.30 sıralarında hayatını kaybetti. İsmail Şener'in denizde kalp krizi mi geçirdiği yoksa boğularak mı öldüğünün otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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