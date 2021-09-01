Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti
|01 Eylül 2021 02:01
|+Aa- Yazdır
Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı.
Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi.
Çoğu G-20 ekonomisi için enflasyonun 2021'de yüksek kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da dahil acil durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin beklendiği ifade edildi.
Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.
Moody's'in raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı.
Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.
Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği kaydedildi.
Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret edilen raporda, sıkılaşan finansal şartlar, bu yıl kredilerdeki büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiği ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkali-2 kuyusunun akış testi başarıyla tamamlandı
31 Ağustos 2021 21:14
|Ziraat Bankası, 'usulsüz kredi kullandırıldı' iddiasını yalanladı
31 Ağustos 2021 20:40
|Hazine 107,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
31 Ağustos 2021 19:40
|Borsa, günü son 5 ayın en yükseğinde tamamladı
31 Ağustos 2021 18:28
|Getir, n11'e yatırım yapacak
31 Ağustos 2021 17:32
|Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi
31 Ağustos 2021 17:26
|Dolar günü düşüşle kapattı
31 Ağustos 2021 17:17
|Büyüme rakamları yarın açıklanacak: İşte ekonomistlerin beklentisi
31 Ağustos 2021 14:28
|Anzer balının kilogramı 1200 lira oldu
31 Ağustos 2021 14:05
|İş dünyası yarın açıklanacak büyüme verileri öncesi beklentilerini paylaştı
31 Ağustos 2021 11:50