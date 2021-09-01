İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
|01 Eylül 2021 03:36
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YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin EK-l'inde yer alan 07 numaralı İletişim işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan "İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri" satırı yürürlükten kaldırılmış, aynı işkolu tablosuna 82.20 kod numaralı "Çağrı merkezlerinin faaliyetleri" satırı eklenmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin EK-l'inde yer alan 09 numaralı Banka, Finans ve Sigorta işkolu tablosunda 66.19.07 kod numaralı "Yediemin faaliyetleri" satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin EK-1'inde yer alan 10 numaralı Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolu tablosunda bulunan 82.20 kod numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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