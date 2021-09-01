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Afgan yetkililer: Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

Afganistan'da geçiş sürecini yöneten 3'lü komite üyesi Gülbeddin Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu. Yeni dönemde Türkiye-Afganistan ilişkilerinin iyi bir şekilde yürümesini arzu ettiklerini belirten Hikmetyar, "Türkiye Afganistan'da en iyi rolü oynayabilir, oynamalıdır. Afganistan halkı da ülkenin kalkınmasında, özgür şekilde ayakta durmasında Türkiye'nin desteğini istiyor" dedi.
01 Eylül 2021 06:55
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Afgan yetkililer: Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

Afganistan'da geçiş sürecini yöneten 3'lü komite üyesi ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Yeni döneme ilişkin yürütülen müzakerelerden kadın haklarına, Fransa'nın Pençşir'deki tutumundan Türkiye'den bekledikleri role kadar bir dizi konuda mesajlar veren Hikmetyar, özetle şunları kaydetti:

YENİ HÜKÜMETTEN HERKES RAZI OLACAK

Kadın, erkek Afganistan'da herkes yeni yönetimden razı olacak. Şunu da belirteyim bu yeni hükümet, eski Sovyetler Birliği ve NATO'nun kuklası olarak getirilen hükümetlerden daha iyi ve güvenli olacak.

İŞGALCİLERİN GİTMESİNİ BEKLEDİK

Hem liderlik kadrosunda, hem alt kademelerde elbette başlangıç görüşmeleri oldu. Resmi olarak müzakereler başlamadı. Çünkü biz yabancı güçlerin tamamen çekilmesini bekliyorduk. Taliban yöneticileri ve Afganistan'daki siyasi parti liderleri ile beraber yakın zamanda müzakereler resmi olarak başlayacak. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz.

TÜRKİYE EN İYİ ROLÜ OYNAYABİLİR

Türkiye ile Afganistan arasındaki yeni yönetimdeki ilişkilerin en iyi şekilde yürümesini arzu ediyoruz. Türkiye önümüzdeki dönem Afganistan'da en iyi rolü oynayabilir, oynamalıdır. Afganistan halkı da her zaman ülkemizin kalkınmasında, özgür bir şekilde ayakta durmasında Türkiye'nin desteğini istiyor. Geçmişte olduğu gibi böyle hassas bir dönemde bizim yanımızda, Afgan halkının yanında olmanızı istiyoruz. Ve inşallah Afgan halkı da bugünleri geride bırakıp ayakları üzerinde duracaktır.

FRANSIZ AJANI ŞU AN PENÇŞİR'DE

(Fransa'nın Kabil'de güvenli bölge oluşturma önerisi üzerine) Fransa zaten Afganistan'ın huzurlu olmasını istemiyor. Hep savaş içinde olmasını istiyor. Türkiye'de PKK'ya destek-eğitim veren bir Fransız ajanı şu an Pençşir'de. Geçmişi işgallerle bilinen Fransa Türkiye'nin de, Afganistan'ın da, İslam dünyasının da düşmanı.

HALK SAVAŞ İSTEMİYOR

Pençşir halkı savaş istemiyor, savaş isteyenlerin kendilerini temsil etmediğini belirtiyor. Fransa eskiden oraya ajan gönderip çatışma oluşturuyordu, hala aynı şeye devam ediyor. Pençşir küçük bir yer. NATO 160 bin askeriyle nasıl burada yenik düştüyse, Pençşir'i de almak veya girmek zor değil. İstendiği zaman alınır.

ÜLKENİZDE KALIN

Afganların Afganistan'ı terk etmesi bir çözüm değil. Ülkeyi kalkındırmak, bu durumdan kurtarmak için bir çözüm yolu değil. Burada kalıp kendi ülkelerini ayağa kaldırsınlar.

KADIN HAKLARINI KORUYACAĞIZ

Kadınlar merak etmesin, hakları bizde güvende. Bu yönetimde kesinlikle kadınlar da olacaktır. İslam sistemi kadınlara değer vermiş, onların yerini korumuştur. Dünyadaki hiçbir sistemde böyle korunmamıştır kadınlar. Biz de o çerçevede onların, kadın haklarının ve yeni yönetimde kadınların yerlerinin olması için elimizden geleni yapıyoruz.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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