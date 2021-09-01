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CHP'li siyasetçi hakkında 'FETÖ'nün mesajını getirdi' iddiası

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: FETÖ bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP'li Engin Özkoç'a yeni suçlama. Avukat Burak Bekiroğlu, Özkoç'un, firari FETÖ imamı Mahmut Yeter'den aldığı mesajı Kılıçdaroğlu'na ilettiğini, CHP'nin dillendirmeye başladığı KHK gündeminin bu şekilde başladığını iddia etti. Özkoç ise, iddia için delil istedi ve "Külliyen yalan" dedi.
01 Eylül 2021 07:05
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CHP'li siyasetçi hakkında 'FETÖ'nün mesajını getirdi' iddiası

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: FETÖ üyeleri ile bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP'li Engin Özkoç ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un firari FETÖ imamı ile görüştüğünü iddia etti. Bekiroğlu, "Engin Özkoç'a soruyorum: Yakın zamanda firari FETÖ imamı Mahmut Yeter ile görüştün mü, görüşmedin mi? Kılıçdaroğlu'nun KHK çıkışının,bu görüşmeden sonra olduğu doğru mu, değil mi?" sorularını yöneltti.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN FETÖ İLE GÖRÜŞME

Özkoç'un 2023 seçimleri için FETÖ üyeleri ile görüşmeler yaptığını belirten Bekiroğlu, Özkoç'a sorularını "Bu görüşmede, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekilliği adaylığı için bazı isimler gündeme geldi mi, gelmedi mi? Bu isimlerden biriyle Ankara'da görüştünüz mü, görüşmediniz mi" diye sürdürdü. Özkoç-Yeter temasının facetime üzerinden gerçekleştiğini öne süren Bekiroğlu, Özkoç'un ABD ziyaretinde FETÖ'nün organize ettiği bir geceye katılıp ABD imamı ve Fetullah Gülen'in veliahtı İsmail Büyükçelebi ile görüşüp görüşmediğini de sordu.

ÖZKOÇ: KÜLLİYEN YALAN

Bekiroğlu'nun iddiaları hakkında Yeni Şafak'a konuşan Özkoç, "İspata dayalı olması lazım, delili olması lazım. Böyle bir görüşme yok. Böyle bir iddiaya karşı söyleyeceğim tek şey, külliyen yalan" dedi.

FETÖ İLE ABD'YE GİTTİ

EngiN Özkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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