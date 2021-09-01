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Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü

Eğitimci Onur Soğuk "İlk verilere göre hukuk sıralamaları bayağı gerilemiş gibi duruyor. Hukuktaki büyük düşüşün nedeni sadece ilgi azlığıyla açıklanamaz, ön sıralamalarda dahi düşüşler var. Demek ki matematik etkisiyle önde tahminimizden çok daha fazla sayısalcı varmış TM'lerin içinde" dedi
01 Eylül 2021 06:50
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Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü

Matematik testinin öğrencilere zor geldiği YKS'de yapılan analizlere göre, tercihte bulunan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. ÖSYM yatırımları da meyvesini verdi. Sistemde çökme ilk defa yaşanmadı.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavının sonuçlarının duyurulmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti.

%52'Sİ İLK ÜÇ TERCİHİNDE

Matematik testinin öğrencilere zor geldiği YKS'de yapılan analizlere göre 2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.

Adayların yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Tercih yapanların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşti.

GÖZLER ŞİMDİ KAYITLARDA

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

ÇÖKME İLK DEFA YAŞANMADI

ÖSYM'nin yaptığı altyapı yatırımları YKS sonuçlarında meyvesini de verdi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişimde herhangi bir aksama yaşanmadı.

ÜZÜLMEYİN: İKİ İHTİMAL DAHA VAR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir programa kaydolma hakkı kazanan gençleri ve ailelerini tebrik ederek "Aramıza hoş geldiniz" dedi. Özvar "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim" değerlendirmesinde bulundu.

"HUKUKTAKİ DÜŞÜŞ İNANILMAZ"

Eğitimci Onur Soğuk "İlk verilere göre hukuk sıralamaları bayağı gerilemiş gibi duruyor. Hukuktaki büyük düşüşün nedeni sadece ilgi azlığıyla açıklanamaz, ön sıralamalarda dahi düşüşler var. Demek ki matematik etkisiyle önde tahminimizden çok daha fazla sayısalcı varmış TM'lerin içinde" dedi.

Eğitim Danışmanı Muhammet Tosun "Hukuktaki düşüş inanılmaz. Seneye hukuka inanılmaz bir yatay geçiş dalgası olur. 'Nasılsa gelmez' diye yazmayan herkes merkezi puana koşacak" diye konuştu.

Benzer noktaya değinen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal da "Hukuk bitmiş. Devlette 71 bin 900 ne demek ya" diyerek tepkisi gösterdi.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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