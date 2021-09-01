İnşaatta maliyet krizi

Son dönemde demir ve çimentoya gelen fahiş zamlar, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaatta işleri durma noktasına getirdi. Geçen yıl tonu 160 TL civarında olan çimentonun fiyatının 500 TL'ye dayandığı ileri sürülüyor. Demirin tonu da 3.500 TL'den 8.500 TL'ye kadar yükseldi. Sonra demirde bir miktar gevşeme yaşandı. İnşaat firmaları, bu şartlarda iş yapmanın mümkün olmadığını, fiyatların fırsatçılıkla yükseldiğini iddia ediyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda da, yarından itibaren inşaatların durdurulması kararı alınmıştı. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu "Toplantımızda yüzde 80 oranında 'inşaatları durdurarak grev yapalım' kararı aldık. Bazı meslektaşlarımız inşaatlarına hiç başlamayarak süreci destekliyor. 6 milyon konut dönüşüm için beklerken, çimentoda yüzde 200 zam kabul edilemez. 250 alt sektöre de ciddi zarar veriyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası; yüzde 200 artış iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurarak "Petrokok fiyatları yüzde 270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sırasıyla yüzde 193 ve yüzde 64 oranında artmıştır. Aynı dönemde dolar kuru 6,86 TL'den 8,63 TL'ye yükselmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir" açıklamasında bulunmuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, çimento sektörüyle ilgili kamuoyunda bazı eksik ve yanlış bilgiler yer aldığını belirterek "Bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Gerek tarafların savunma haklarının etkin kullanılması gerekse sağlıklı analizlerin yapılması adına, soruşturma süreçleri, sözlü savunma toplantısı ve nihai karara kadar gizli yürüyor" diye konuştu.