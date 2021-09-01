Başrolünü milletvekilinin oynadığı organ nakli skandalı

Nakil karşılığında sıfır araba, daire ve 200 bin TL vaat edildi. Sonunda böbreği verdi ama sözler tutulmadı. Hatta kısa sürede emekli edildi. Nakil sonrası işçide kalp ve damar sorunları çıktı. Şimdi sağlık sorunlarıyla uğraşıyor ve geçim derdinde... Coşkun'un Sarıaslan, Neslihanoğlu ve Yörükoğlu'nu "Tehdit, Organ ve Doku Ticareti"yle suçladığı şikayet dosyası için de yargı yolu açıldı. Şu an içinde tek kanepe olan evde yaşayan Coşkun "Beni böbreğimi vermeye zorladılar, sözlerini tutmadılar, sorumluların yargılanmasını istiyorum" dedi. İşte iddiaları:

Coşkun, Yenimahalle Belediyesi'nde işçiydi. Boşandığı eşiyle birlikte yaşayan 3 çocuğu vardı. Ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. Kendisi, anne babasıyla kalıyordu. Bir gün belediyede şoför olarak çalışan Yörükoğlu'nun hasta olduğunu öğrendi. 10 yıldır işe gelmeden maaş alan Yörükoğlu'nun böbrek nakli olması gerekiyordu. Sarıaslan ve Neslihanoğlu'nun isteğiyle ona ve belediyedeki birçok işçiye test yapıldı. Sonuçta da Coşkun'un böbreğiyle Yörükoğlu'nunkinin doku değerleri yüzde 100 uyumlu çıktı.

FRENİ TUTMAYAN ARAÇ KULLANDIRDILAR

Coşkun'a böbreğini vermesi teklif edildi. Yörükoğlu, "Sıfır km Wolkswagen Passat, nakit para ve daire" vaadinde bulundu. Coşkun ona önce güvendi, sonra vaatler yerine gelmeyince, böbreğini vermekten vazgeçti. İş yerinde mobbing başladı. Freni tutmayan araçlarda şoförlük bile yaptırdılar. O da böbrek nakli olmayı yeniden kabul etmek zorunda kaldı.

VEKİLLE EVİNE GİTTİLER

Devreye Neslihanoğlu girdi. İşçinin annesini ve babasını ikna etmeye çalıştı. "Sözleşmeli personel olma" ve "Baş şoförlük" vaat etti. Hatta Sarıaslan, Neslihanoğlu ve Yörükoğlu da evlerine giderek ev, araba ve 200 bin TL vaat etti. Bu ziyaret, apartman güvenlik kayıtlarına da işlendi. Ancak ailesi, evlatlarının nakil olmasını istemiyordu; Coşkun da korktu ve yine vazgeçti. Bu kez de hakkında işe gelmeme tutanakları tutuldu.İşten atılmakla tehdit edildi. Coşkun da sonunda böbreğini vermeye razı oldu.

NAKİL ONAYINI İŞÇİLER VERDİ

Nakil işleri 5 ay sürdü. O sürede işe gidemedi. Ancak (mahkemeye sunduğu) SGK dökümlerine göre maaşı yattı. Coşkun, "İlk gittiğimiz hastane, Ankara'daydı. 'Hemşehrimiz bize yardımcı olacak' dediler. D.Y.B.E.A.H.'nde doktor M.A.'nın yanına Yörükoğlu ile birlikte gittik. Doktor, Yörükoğlu'na 'İl sağlıkta Yaşar başkanın tanıdığı var, sizin de tanıdığınız var zaten, ben de yardımcı olurum' dedi. Sefa ise 'Benim de orada köylüm var, görüştüm o da yardımcı olacağını söyledi, bir şekilde halledeceğiz' dedi.

İl sağlığa gittiğimizde köylüsü olan kadın doktor 'Sefa işinizi hallettim, heyete gireceksiniz' dedi. Bana da 3-5 soru soracaklarını söyledi, heyete girdik ve heyet raporunu aldık" dedi. 2015 yılıydı... Coşkun, ikinci olarak A.E.A. Hastanesi'ne yönlendirildi. Böbrek naklini gerçekleştiren Doktor M.K. tarafından kontrol edildi. Sonradan nakil için onay evrakını, Coşkun'un birinci derece yakınlarının değil, belediye işçilerinden H.K. ve C.K.'nın imzaladığı ortaya çıktı.

YARGI YOLU AÇILDI

İleriki günlerde Coşkun hızla emekli edildi. Ona verilen sözler tutulmadı. 2017'de kalp ve damar sorunları ortaya çıktı. Psikolojisi bozuldu. O da böbreğini verdiği Yörükoğlu, başkan yardımcısı Neslihanoğlu, milletvekili Sarıaslan ve onay imzası veren Park Bahçeler'de çalışan şoförler hakkında "Tehdit, Organ ve Doku Ticareti" suçlarını işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, Coşkun'un yaptığı şikayetle ilgili 2019'da "Kovuşturmaya yer olmadığına" kararı verdi. Ancak bu kararı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 2020'de kaldırdı ve yargı yolu açıldı.

İŞTE NOTLAR

Yaşananlara tanık olan Z.K., Coşkun'a sadece 20 bin TL verdiklerini söyledi.

Coşkun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar için "Başkanımız da bu iyiliğime karşılık plaket ve 50 bin TL vereceğini söyledi ama gerçekleşmedi" dedi.

SABAH, iddiaları sormak için Neslihanoğlu ve Yörükoğlu'nu aradı ancak ulaşılamadı. Neslihanoğlu telefonunu açmadı.Yörükoğlu'nun ise sık sık telefonunu değiştirdiği ortaya çıktı.Belediyeden "Sefa Yörükoğlu diye birini tanımıyoruz, kayıtlarda yok" dendi.

SABAH'ın ulaştığı nakli gerçekleştiren ekibin başındaki hekim M.K. "Biz nakil öncesi tüm tetkikleri yerine getiririz, etik ve tıbbi raporuna bakar prosüdür neyse uygunsa onu uygularız" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Organ Nakli Merkezi" sorumlusu Prof. Dr. Fatih Dede, böbrek nakliyle ilgili yasal süreci SABAH'a anlattı: 25 bin nakil bekleyen hasta var. 70 bin civarinda böbrek hastası var.

Nakil yapılırken eşi, kardeşi, çocukları, annesi, babası yani 1.dereceden 4. dereceye kadar öncelikli olmasına dikkat ediliyor. Gönüllü bağışı var etik kurulu onayı ile ama hiçbir çıkar ilişkisininin olmaması lazım. Canlı organ naklinde hasta böbreği verdikten sonra sağlık problemi olup olmamasına bakıyoruz hastaya uygun olacağına kanaat verdikten sonra nakli gerçekleştiriyoruz.

TOLGA ÖZLÜ