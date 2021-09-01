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Sosyal medya düzenlemesinin tarihi ve detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek dönüşü uçakta gazetecilere açıkladığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Ekim ayında Meclis açılır açılmaz Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenlemede bireysel hak ve özgürlükler korunacak. Yasayla dezenformasyon ve yalan haberlerin önüne geçilmesi planlanıyor.
01 Eylül 2021 07:30
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Sosyal medya düzenlemesinin tarihi ve detayları belli oldu

Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçların soruşturma kapsamında olacağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrası kapsamındaki kriterlere göre belirlenecek. Buna göre güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, başkalarının kişilik halklarına saldırıda bulunanlara ceza ve yaptırım gelecek.

Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak. Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na sosyal medya suçları da eklenecek. Sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve yapanlara 5 yıla kadar, hakaret eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor.

24 SAAT SÜRE VERİLECEK

Düzenlemenin iki ayağı olacak. Bunlardan biri sosyal medya sağlayıcıları, diğeri ise bu suçları işleyen kişiler olacak. Sosyal medya sağlayıcılarına paylaşımları kaldırmaları için 24 saat süre verilmesi, bunu yapmadıkları takdirde ise para cezası verilmesi gündemde. Bu para cezası 5 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Sosyal medya sağlayıcıları cezalara rağmen paylaşımları kaldırmıyorsa en son yaptırım ise Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması.

AK Parti, Almanya, Singapur, Rusya ve Avustralya örnekleri inceleniyor. 2017 yılında Almanya'da yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine göre nefret söylemi içeren, başkalarının haklarını ihlal eden hesapların 24 saat içerisinde sosyal medya sağlayıcıları tarafından kaldırılması zorunluluğu bulunuyor. Paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sağlayıcılarına 50 milyon avro para cezası veriliyor.

Singapur'da ise bu tür eylemde bulunan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Rusya sosyal medya platformlarına bu tür paylaşımları 24 saat içerisinde silme zorunluluğu getirirken, bunu yapmayan sosyal medya sağlayıcılarına 1,5 milyon ruble cezası veriliyor. Avustralya'da ise sosyal medya sağlayıcılarına cirosunun yüzde 10'u kadar para cezası veriliyor. Bütün bunları değerlendiren AK Parti, Almanya modeline sıcak bakıyor.

Sosyal medya ile ilgili geçen yıl ilk adım atılmış, sosyal medya sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.
Sabah
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