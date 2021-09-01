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Kahraman babanın umutlu mücadelesi

SMA Tip 1 Hastası üç polis çocuğu için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" kampanyasının son ayağı da tamamlandı. Kızını üç yaşında aynı hastalıktan kaybeden Polis Memuru Şükrü Eser; üç yaşındaki SMA Tip 1 Hastası oğlu Beyazıt'ın tedavisi için açılan kampanyada canını dişine taktı.
01 Eylül 2021 08:15
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Kahraman babanın umutlu mücadelesi

SMA Tip 1 Hastası üç polis çocuğu için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" kampanyasının son ayağı da tamamlandı. Kızını üç yaşında aynı hastalıktan kaybeden Polis Memuru Şükrü Eser; üç yaşındaki SMA Tip 1 Hastası oğlu Beyazıt'ın tedavisi için açılan kampanyada canını dişine taktı. 30 gün izine ayrıldı. Bir ayda 56 ile giderek emniyet müdürlüklerine kumbaralar ve broşürler dağıttı. Sonunda başardı. Valilik izinli bağış kampanyasında yaklaşık 20 milyon lira toplandı. Pasaportu alınan Beyazıt Eser haftaya Dubai'ye gidecek.

SMA Tip 1 Hastası olan üç polis çocuğu Aziz Cemal Kızılkurt (1), Ömer Akif Kaya (9 aylık) ve Beyazıt Eser (3) için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" adlı yardım kampanyası tamamlandı. Milyonlarca kişinin yardımıyla Amerika'da tedavisine başlanan Aziz Cemal Kızılkurt ve tedavi biletini alan Ömer Akif Kaya'nın ardından Beyazıt Eser için Hatay Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyası da sonlandı.

Polisler meslektaşlarının evlatları için seferber oldu. İstanbul Emniyeti Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Türkiye genelinde bütün emniyet teşkilatı kampanyalara destek verdi. Polisler, STK'lar, vatandaşlar kampanyalara adeta yardım yağdırdı. Sonunda hedefe ulaşıldı ve üç mini can için başlatılan kampanyalarda yaklaşık 60 milyon lira toplandı.

Son olarak; Beyazıt Eser için milyonlarca kişinin bağışlarıyla 1 milyon 900 bin Euro (Yaklaşık 20 milyon lira) toplandı. Pasaportu alınan ve ilk fotoğrafı çektiren Beyazıt Eser haftaya babası Şükrü Eser ve annesi Saadet Eser ile birlikte tedavisi için Dubai'ye uçacak. Beyazıt Eser'in tedavisi üç ay sürecek.

"EMNİYET MÜDÜRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kızı Nisa Nur Eser'i üç yaşındayken aynı hastalıktan kaybeden ve oğlu Beyazıt Eser için çok büyük bir mücadele veren babası Şükrü Eser duygularını SABAH'a aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Memuru olan Şükrü Eser 30 günlük izine ayrıldı.

Bir ayda 56 il gezerek emniyet müdürlüklerinde kumbara ve broşürler dağıtan, görüşmeler yapan ve meslektaşlarından yardım toplayan Şükrü Eser "Başta personeli olduğum Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, tüm il emniyet müdürlerimize, çok değerli emniyet müdürlerimiz Banu Ördek ve Öznur Selçuk Gündüz başta olmak üzere bize yardım ellerini uzatan milyonlara teşekkür ediyoruz.

Bizlere umut, bebeklerimize nefes oldular. Özellikle oğlumuz Beyazıt için çok büyük emek verdiler. İnşallah başarılı bir tedaviyle karşılığını alacağız. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

SMA TİP 1 ÖLÜM RİSKİ OLAN BİR HASTALIK...

Kas kaybı ile zayıflığa sebep olan ve ölüm riski bulunan SMA, omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetleri yok ediyor.

EMİR SOMER

Sabah
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