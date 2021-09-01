1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
01 Eylül 2021 07:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Başkent'te akşam saatlerinde kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı felç etti. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

BUGÜN DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği'nin sağanaklara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; 1 Eylül Çarşamba günü de şehrin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi
01 Eylül 2021 10:07		 Uzmanından 'işitme kaybı kader değil' değerlendirmesi
01 Eylül 2021 09:32
Çocuklarda vaka sayısı artıyor
01 Eylül 2021 09:26		 Kara sinek artışı çöpten
01 Eylül 2021 08:38
Yargıtay'ın yeni binası bugün açılıyor
01 Eylül 2021 08:18		 Kahraman babanın umutlu mücadelesi
01 Eylül 2021 08:15
Ezo Gelin'in yaşayan tek kızıydı: Koronavirüse yenik düştü!
01 Eylül 2021 08:05		 Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
01 Eylül 2021 07:55
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
01 Eylül 2021 06:30		 Av yasağı bitti: Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı
01 Eylül 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi10:04 - Okullarda uyum haftası başladı10:02 - Bölge İdare Mahkemesinin temyize kapalı kararlarının erişime açılmasına öncelik verilmeli!10:01 - Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü09:59 - Borsa güne yükselişle başladı09:59 - 'Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz'
09:58 - Verim kaybı yaşayan hububat ve baklagil üreticilerine destek verilecek09:53 - Yalan haber yapan da yayan da cezalandırılacak!09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Uzmanından 'işitme kaybı kader değil' değerlendirmesi09:29 - Ankara Garı saldırısında Veysel kararı: Tazminat düştü09:26 - Çocuklarda vaka sayısı artıyor
09:24 - 50 milyon TL'lik hileli altın operasyonu! Tarihi altın da yapmışlar09:21 - TBMM'den 'siber istihbarata' engel09:15 - GSB'de mazeret tayinleri görevde yükselmeye takıldı09:07 - İzmir'de FETÖ operasyonunda 26 kişiye gözaltı kararı09:06 - Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
09:04 - Siirt'te 100 kilogram eroin ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
İnşaatta maliyet krizi
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
FETÖ soruşturmalarında ankesör ağı genişliyor
Cinayetin altından tecavüz çıktı
Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!
Kira zammında şampiyon olan semt belli oldu! Fiyatlar 4 katına çıktı
Ezo Gelin'in yaşayan tek kızıydı: Koronavirüse yenik düştü!
Denizde baygın halde bulunan muhtar hastanede hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu gece erken uyuyacağım 1
şu an çalan şarkı 4
mithat körler 1
Uluslararası ticaret ve finansman 1
insanların ben bilirim tavırları 1
determinizm 1
insanların zekasını tartmak 1
aşkın tarifi 3
tasnif dışı 1
Bugün olanlar 2
SON İLANLAR
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Byndr Turizm 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam