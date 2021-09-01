Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
|01 Eylül 2021 07:59
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Başkent'te akşam saatlerinde kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı felç etti. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
BUGÜN DE SAĞANAK BEKLENİYOR
Ankara Valiliği'nin sağanaklara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; 1 Eylül Çarşamba günü de şehrin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
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