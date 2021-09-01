Ezo Gelin'in yaşayan tek kızıydı: Koronavirüse yenik düştü!

Hayat hikayesi, güzelliği ve vatan hasreti türkülere konu olan Ezo Gelin'in yaşayan tek çocuğu olan, 79 yaşındaki kızı Celile Bozgeyik, bir süre önce Bir rahatsızlanınca kaldırıldığı özel bir hastanede KOVID-19'a yakalandığı belirlendi. Bozgeyik durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde önceki gün yaşamını yitirdi.

Yakınlarının gözyaşları arasında Gaziantep Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilen Bozgeyik'in, öldüğünde annesi Ezo Gelin'in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyündeki mezarının yanına gömülmesini vasiyet ettiği ancak bu vasiyetinin anıt mezarlar ile ilgili teamüller gereği yerine getirilemediği öğrenildi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2013'te Türkiye'ye gelen 9 çocuk annesi Bozgeyik, Gaziantep'e yerleşmişti.

Celile Bozgeyik'e, annesinin mezarı Suriye'den Türkiye'ye getirilirken verilen Türk vatandaşlığı sözü 19 yıl sonra yerine getirilerek 3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşmuştu.

EZO GELİN

Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyünde dünyaya geldi. 1930'da berdelle, köylüsü Şiddo Hanifi Açıkgöz ile evlendi. Ancak bu evliliği 1,5 yıl sonra sona erdi. 6 yıl dul yaşayan Ezo Gelin, 1936'da, Suriye'nin Kozbaş köyündeki teyzesinin oğlu Abuzer Memey ile evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Gelin gittiği günden itibaren vatan hasretiyle yanıp tutuşan Ezo Gelin 1956'da veremden vefat etti. Vasiyeti üzerine, Türkiye'yi gören Bozhöyük tepesine gömülen Ezo Gelin, akrabalarının talebi üzerine, 23 Eylül 1999'da Türkiye'ye getirilerek Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyündeki anıt mezara defnedildi.

MEHMET BONCUK