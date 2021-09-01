Yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçiye destek ödemesi yapılacak

1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede, "2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar" yayımlandı. Karara göre yetersiz yağış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği tarım havzalarında yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere dönüm başına en az 30 TL'den olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi sadece ÇKS'ye kayıtlı ve kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek, nohut, tritikale) çiftçileri kapsayacak.

Doğrudan gelir desteği ödemesi kapsamında yüzde 30-39 verim kaybı yaşayanlara dönüm başına 30 TL, yüzde 40-49 arası verim kaybı yaşayanlara 40, yüzde 50-5- arası verim kaybı yaşayanlara 50 TL ödeme yapılacak.

Verim kayıplarının belirlenmesinde, meteorolojik veriler, TARSİM ve il/ilçe hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen oranlar esas alınacak. Hangi havlara ödeme yapılacağını ise tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek. Kararı görmek için tıklayın.