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Saraybosna'da yeni bir müşavirlik kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, Saraybosna'da 1 adet Adalet Müşavirliği kuruldu
01 Eylül 2021 08:12
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Saraybosna'da yeni bir müşavirlik kuruldu

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Saraybosna'da 1 Adalet Müşavirliği kuruldu.

Memurlar.Net
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