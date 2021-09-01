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Yargıtay'ın yeni binası bugün açılıyor

Yargıtay Başkanlığı'nca yeni adli yıl dolayısıyla bugün 2021-2022 adli yıl açılış töreni yapılacak. Yargıtay Başkanlığı'nın yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının ve Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın açılışının da düzenlendiği törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak
01 Eylül 2021 08:18
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Yargıtay'ın yeni binası bugün açılıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil dün sona erdi. Tatil süresince adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaların duruşmalarını yaptı. Diğer davalar ise yeni adli yıla kadar ertelendi. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görevlerinin başındaydı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında değildi. Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı bugün yapılacak törenle başlayacak.

BİNAYI ERDOĞAN AÇACAK

Yargıtay Başkanlığı'nca yeni adli yıl dolayısıyla bugün 2021-2022 adli yıl açılış töreni yapılacak. Yargıtay Başkanlığı'nın yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının ve Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın açılışının da düzenlendiği törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.

Yargıtay binası ve kavşağında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu yol güzergahı, günde 47 bin aracın geçiş yaptığı başkentimizin trafik yoğunluğu çok yüksek olan bölgelerinden birisidir. Proje kapsamında oluşturulan 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 ağaç yer alacak" dedi.

Toplam 422 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilen binada, 24 daire başkanı, 309 üye ve 48 kıdemli tetkik hakimi odası ile birlikte 26 duruşma salonu ve 40 toplantı salonu bulunuyor. Yerleşke 10 bloktan oluşuyor. Yargıtay'da üyeler, hakimler, savcılar ve personelden oluşan 3 bin 286 kişi görev yapacak.

Dilhan Dumanoğlu

Sabah
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