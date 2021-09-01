1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinayetin altından tecavüz çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde Anıl Bahri Kocaman (21) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Kocaman'ın 13 yaşındaki R.Ş. isimli kızı anne ve babası ile birlikte kaldığı eve götürüp bir gece kaldığı ve tecavüz ettiği iddia edildi. R.Ş.'nin çocuk polisine verdiği ifadesinde Anıl Bahri Kocaman ile cinsel birliktelik yaşadığını söylediği öğrenildi.
01 Eylül 2021 08:20
+Aa- Yazdır
Cinayetin altından tecavüz çıktı

Tecavüz olayının ardından küçük kızın annesi F.Y.'nin Anıl Bahri Kocaman'ı polise şikayet ettiği, şüphelinin cinayetten iki gün önce çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest kaldığı anlaşıldı.

Serbest bırakılan Anıl Bahri Kocaman'ın konuşmak için çağrıldığı parkta tartışma yaşadığı R.Ş'nin amcası E.Ş. (27) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra teslim olan 13 yaşındaki R.Ş.'nin mobilyacı amcası E.Ş. (27) ile annesi F.Y. gözaltına alındı. Küçük kızın Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ve hakkında rapor hazırlanacağı belirtildi.

Olay, 29 Ağustos Pazar günü Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletli kurye 21 yaşındaki Bahri Kocaman tanıştığı 13 yaşındaki R.Ş. isimli kızı anne ve babası ile birlikte yaşadığı eve götürdü.

İddiaya göre Anıl Kocaman küçük kız ile gece birlikte kaldı. R.Ş.'nin annesi F.Y. polise giderek kızını kaçırıp tecavüz ettiği iddiasıyla Kocaman hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Kocaman geçtiğimiz 28 Ağustos Cuma günü adliyeye sevk edildi.

Kocaman çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest kalan Kocaman'ı arayan R.Ş.'nin yakınları konuşmak için 29 Ağustos Pazar günü Fırat Mahallesi'ndeki parka akşam 17.00 sıralarında çağrıldı.

8 EL ATEŞ ETTİLER

Kocaman, parkta buluştuğu R.Ş.'nin amcası E.Ş. ve annesi F.Y. ile konuşurken tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

AMCA İLE ANNE TESLİM OLDU

Polis olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplarken, küçük kız R.Ş.'nin mobilyacılık yapan amcası E.Ş. ile annesi F.Y. önceki gün (Pazartesi) teslim oldu. E.Ş. ile F.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Ceyhan TORLAK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
01 Eylül 2021 09:06		 Siirt'te 100 kilogram eroin ele geçirildi
01 Eylül 2021 09:04
Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!
01 Eylül 2021 08:55		 Köpekten ürken polis şikayet etti, Belediye Başkanı ifade verdi
01 Eylül 2021 08:44
Manisa'daki operasyonda şaşkına çeviren görüntü
01 Eylül 2021 08:37		 Niğde'de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti
01 Eylül 2021 07:35
Niğde Belediye Meclis Üyesi silahla yaşamına son verdi
31 Ağustos 2021 23:14		 Sanal bahisten para kazanma vaadiyle 35 bin lira dolandırıldı
31 Ağustos 2021 22:16
Mersin Limanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi
31 Ağustos 2021 21:42		 Güvenlik güçlerine küfretti, polislere para teklif etti
31 Ağustos 2021 21:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi10:04 - Okullarda uyum haftası başladı10:02 - Bölge İdare Mahkemesinin temyize kapalı kararlarının erişime açılmasına öncelik verilmeli!10:01 - Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü09:59 - Borsa güne yükselişle başladı09:59 - 'Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz'
09:58 - Verim kaybı yaşayan hububat ve baklagil üreticilerine destek verilecek09:53 - Yalan haber yapan da yayan da cezalandırılacak!09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Uzmanından 'işitme kaybı kader değil' değerlendirmesi09:29 - Ankara Garı saldırısında Veysel kararı: Tazminat düştü09:26 - Çocuklarda vaka sayısı artıyor
09:24 - 50 milyon TL'lik hileli altın operasyonu! Tarihi altın da yapmışlar09:21 - TBMM'den 'siber istihbarata' engel09:15 - GSB'de mazeret tayinleri görevde yükselmeye takıldı09:07 - İzmir'de FETÖ operasyonunda 26 kişiye gözaltı kararı09:06 - Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
09:04 - Siirt'te 100 kilogram eroin ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
İnşaatta maliyet krizi
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
FETÖ soruşturmalarında ankesör ağı genişliyor
Cinayetin altından tecavüz çıktı
Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!
Kira zammında şampiyon olan semt belli oldu! Fiyatlar 4 katına çıktı
Ezo Gelin'in yaşayan tek kızıydı: Koronavirüse yenik düştü!
Denizde baygın halde bulunan muhtar hastanede hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu gece erken uyuyacağım 1
şu an çalan şarkı 4
mithat körler 1
Uluslararası ticaret ve finansman 1
insanların ben bilirim tavırları 1
determinizm 1
insanların zekasını tartmak 1
aşkın tarifi 3
tasnif dışı 1
Bugün olanlar 2
SON İLANLAR
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Byndr Turizm 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam