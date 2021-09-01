Cinayetin altından tecavüz çıktı

Tecavüz olayının ardından küçük kızın annesi F.Y.'nin Anıl Bahri Kocaman'ı polise şikayet ettiği, şüphelinin cinayetten iki gün önce çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest kaldığı anlaşıldı.

Serbest bırakılan Anıl Bahri Kocaman'ın konuşmak için çağrıldığı parkta tartışma yaşadığı R.Ş'nin amcası E.Ş. (27) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra teslim olan 13 yaşındaki R.Ş.'nin mobilyacı amcası E.Ş. (27) ile annesi F.Y. gözaltına alındı. Küçük kızın Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ve hakkında rapor hazırlanacağı belirtildi.

Olay, 29 Ağustos Pazar günü Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletli kurye 21 yaşındaki Bahri Kocaman tanıştığı 13 yaşındaki R.Ş. isimli kızı anne ve babası ile birlikte yaşadığı eve götürdü.

İddiaya göre Anıl Kocaman küçük kız ile gece birlikte kaldı. R.Ş.'nin annesi F.Y. polise giderek kızını kaçırıp tecavüz ettiği iddiasıyla Kocaman hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Kocaman geçtiğimiz 28 Ağustos Cuma günü adliyeye sevk edildi.

Kocaman çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest kalan Kocaman'ı arayan R.Ş.'nin yakınları konuşmak için 29 Ağustos Pazar günü Fırat Mahallesi'ndeki parka akşam 17.00 sıralarında çağrıldı.

8 EL ATEŞ ETTİLER

Kocaman, parkta buluştuğu R.Ş.'nin amcası E.Ş. ve annesi F.Y. ile konuşurken tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

AMCA İLE ANNE TESLİM OLDU

Polis olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplarken, küçük kız R.Ş.'nin mobilyacılık yapan amcası E.Ş. ile annesi F.Y. önceki gün (Pazartesi) teslim oldu. E.Ş. ile F.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Ceyhan TORLAK