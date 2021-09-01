Köpekten ürken polis şikayet etti, Belediye Başkanı ifade verdi

Seçer, 'sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken polis memurunun şikayeti nedeniyle' kendisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Vahap Seçer, "Zaytung haberi değil gerçek! Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken "polis memuru"nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin" yazdı.

Kendisi hakkında şikayette bulunan yurttaşın, belediyeye yaptığı başvurunun aynı gün içinde sonuçlandırıldığını da belirten Seçer, ekran görüntüsü de paylaştı.