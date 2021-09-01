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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt: Er meydanına çıksın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı eleştirilere de yanıt verdi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ali Koç, takımdan ayrılacak üç ismi açıkladı.
01 Eylül 2021 08:55
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt: Er meydanına çıksın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaları ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Haber Global'de 'Az Önce Konuştum' adlı programına konuk olan Ali Koç, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği basın toplantısında kendisi ile ilgili "Bugünden sonra Fenerbahçe'ye verilecek zararların karşısında açıkça kamuoyunu bilgilendireceğiz, gereken neyse onu yapacağız. Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil Ali Koç" şeklindeki sert ifadelere yanıt verdi.

'Er meydanına çıksın'

Ali Koç, konuşmasında Aziz Yıldırım'ın sözleri ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Pusuda yatan iki ayrı ekip var, bunlardan biri Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan.

Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım."

Transfer çalışmaları

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ali Koç "Transferlerin kampa yetişmesi hakkında geçmişte söylemiştim, bu sezon son haftaya kalacağını söylemiştim. Bu konuda elimizi kolumuzu bağlayan bir UEFA tarafı var. Kadro boşaldıkça limitlerimiz rahatlıyor. Morita transferinden vazgeçtik. Samatta takımdan ayrılacak. Zanka da gitti. Perotti'nin de sözleşmesini fes edeceğiz. Rossi'de bonservis bedeli yok. Geriye tek bir santrfor kaldı. Hocamızın istediği, sola ileri geri 90 dakika koşacak bir oyuncu bekliyor. Biz oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişir mi, yetişmez mi göreceğiz" dedi.
Memurlar.Net
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