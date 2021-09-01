1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!

Endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T., patronu Kemal A.'nın kendisini ısrarla sarhoş edip sonra da tecavüz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
01 Eylül 2021 08:55
+Aa- Yazdır
Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!

İstanbul Esenyurt'taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan Funda T. (30), 5 Haziran'daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. Kendi iddiasına göre, her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T.'ye patronu Kemal A. (40) ısrarcı oldu.

İÇKİ İÇİRMEYE DEVAM ETTİ

Kutlamaya katılan Funda T. burada biraz alkol aldı. Sarhoş olan genç kadın, eve gitmek isteyince Kemal A. yolda da Funda T.'ye içki içirmeye devam etti. Funda T. artık ayakta duramayacak hale gelince Kemal A., "Seni eve götüreceğim" diyerek onu otomobiline bindirdi ancak Esenyurt'taki ofislerine götürdü.

EĞİTİM ALANINDA SALDIRDI

Genç kadını eğitim alanındaki minderlere sürükledi. İddiaya göre kendisini savunamayacak durumda olan genç kadına tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kemal A. hakkında 'cinsel saldırı' suçundan suç duyurusunda bulundu.

'BURASI TÜRKİYE' DEMİŞLER

Funda T. yaşadığı travmayı şöyle anlattı: "Olay sonrası patronumun kardeşi olan erkek arkadaşıma olayı anlatmak için iş yerime gittim. Patronum bana, 'Niye soğuk davranıyorsun ki Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' dedi. Kendimi suçlamaya başlamıştım. 'Niye içtin' deyip duruyordum. Bir arkadaşım bana bunun bir tecavüz olduğunu ve suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. İzmir'de firmanın merkezine gidip diğer patronlara yaşananları anlattım. 'Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz' dediler. İstifamı verip çıktım. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması."
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
01 Eylül 2021 09:06		 Siirt'te 100 kilogram eroin ele geçirildi
01 Eylül 2021 09:04
Köpekten ürken polis şikayet etti, Belediye Başkanı ifade verdi
01 Eylül 2021 08:44		 Manisa'daki operasyonda şaşkına çeviren görüntü
01 Eylül 2021 08:37
Cinayetin altından tecavüz çıktı
01 Eylül 2021 08:20		 Niğde'de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti
01 Eylül 2021 07:35
Niğde Belediye Meclis Üyesi silahla yaşamına son verdi
31 Ağustos 2021 23:14		 Sanal bahisten para kazanma vaadiyle 35 bin lira dolandırıldı
31 Ağustos 2021 22:16
Mersin Limanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi
31 Ağustos 2021 21:42		 Güvenlik güçlerine küfretti, polislere para teklif etti
31 Ağustos 2021 21:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi10:04 - Okullarda uyum haftası başladı10:02 - Bölge İdare Mahkemesinin temyize kapalı kararlarının erişime açılmasına öncelik verilmeli!10:01 - Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü09:59 - Borsa güne yükselişle başladı09:59 - 'Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz'
09:58 - Verim kaybı yaşayan hububat ve baklagil üreticilerine destek verilecek09:53 - Yalan haber yapan da yayan da cezalandırılacak!09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Uzmanından 'işitme kaybı kader değil' değerlendirmesi09:29 - Ankara Garı saldırısında Veysel kararı: Tazminat düştü09:26 - Çocuklarda vaka sayısı artıyor
09:24 - 50 milyon TL'lik hileli altın operasyonu! Tarihi altın da yapmışlar09:21 - TBMM'den 'siber istihbarata' engel09:15 - GSB'de mazeret tayinleri görevde yükselmeye takıldı09:07 - İzmir'de FETÖ operasyonunda 26 kişiye gözaltı kararı09:06 - Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
09:04 - Siirt'te 100 kilogram eroin ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
İnşaatta maliyet krizi
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
FETÖ soruşturmalarında ankesör ağı genişliyor
Cinayetin altından tecavüz çıktı
Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!
Kira zammında şampiyon olan semt belli oldu! Fiyatlar 4 katına çıktı
Denizde baygın halde bulunan muhtar hastanede hayatını kaybetti
Ezo Gelin'in yaşayan tek kızıydı: Koronavirüse yenik düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağzının yolunu bulamamak 1
Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 1
determinizm 1
sözlükteki eksikler 1
insanların ben bilirim tavırları 1
Hazırlanışı 1
kulaklık 1
okullar açılacak mı 2
Ali mühendis 2
kafa radyo 1
SON İLANLAR
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Byndr Turizm 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam