GSB'de mazeret tayinleri görevde yükselmeye takıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, tayin sonuçlarını geciktirmesi memurlar.net'te haber konusu olmuştu. Bakanlık yetkilileri daha önce Temmuz sonunda sonuçları açıklayacaklarını belirtmiş olmalarına rağmen mazeret tayin sonuçları ancak okulların açılmasına bir hafta kala açıklanabildi.

Diğer taraftan, mazeret tayini isteyen adayların tayin talepleri görevde yükselmeye takıldı.

Şubat 2021'de görevde yükselmeyle farklı şehirlere atanan memurlar, Temmuz 2021'de mazeret tayinleriyle ailelerinin yanına gelmeyi planlıyordu. Bir çok memur bu plan nedeniyle farklı şehirlere gitmeyi göze almıştı. Bakanlık da, görevde yükselme ile atanan personele belirli bir süre görev yapmaları yönünde herhangi bir tebligatta bulunmamıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan mazeret tayinlerinde, görevde yükselmeyle atananlar hayal kırıklığı yaşadı, tayin talepleri reddedildi.

Yaşanan sorunun en büyük nedeni Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin kurum içi yer değiştirme işlemlerinde uygulayacağı bir yönetmeliğinin bulunmamasıdır. Bakanlık yer değiştirme işlemlerini bir "Duyuru" ile planlamaktadır. Sorunların en aza indirilmesi için, diğer Bakanlıklarda olduğu gibi hizmet puanı esaslı bir atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin yürürlüğe konulması ve kuralların önceden belirlenerek personele duyurulması gerekmektedir.

İşte tayin talepleri reddedilen personele verilen cevap: Hizmet gerekleri