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Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
|01 Eylül 2021 09:06
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Dağüstün'ün Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne aldıktan sonra parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
- Olay
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde düzenlenen konserde sahne aldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Dağüsütün'ün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.
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