İzmir'de FETÖ operasyonunda 26 kişiye gözaltı kararı
|01 Eylül 2021 09:07
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalamak amacıyla, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve örgüt adına himmet adı altında para toplayarak hakkında adli işlem yapılanlara ve ailelerine örgütten kopmalarını engellemek amacıyla para yardımlarında bulundukları belirlenen 12'si kadın 26 şüpheliye yönelik gece saatlerinde belirlenen 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 sahte kimlik, 26 bin 285 lira, 8 bin 99 avro ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmanın devam ettiği bildirildi.
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