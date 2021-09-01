TBMM'den 'siber istihbarata' engel

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi. Yasal kapatma kararı olmadığı halde, dönem dönem TBMM internetinden bazı internet sitelerine ve televizyon kanalına erişim engeli getirildiğini kaydeden Kaya, şunları kaydetti: "Televizyon kanallarına ve internet sitelerine erişim engeli getirilmesi Gazi Meclisimizin haber alma hakkını da zedelemektedir. Meclis internetinden erişimi engellenen televizyon kanalı ve internet sitesi var mıdır? Milletvekili odalarında bulunan televizyonlardan erişimi engellenen televizyon kanalı var mıdır? Kapatma kararı olmayan internet sitesi ve televizyon kanallarına erişim engeli getirilmesinin hukuki gerekçeleri nelerdir?"

FİLM, DİZİ, OYUN

TBMM Başkanvekili Bilgiç önergeyi şöyle yanıtladı: "İnternet üzerinden yayın yapan ulusal ve uluslararası televizyon kanallarının resmi internet sayfaları üzerinden yaptıkları yayınlar için TBMM internet çıkışlarında herhangi bir kısıtlama yapılmamaktadır. Uluslararası standartlar tarafından kabul görmüş siber istihbarat platformları ile güvenlik zafiyeti tespit edilen ve mahkeme kararı ile yasaklanmış internet siteleri, TBMM kurumsal güvenlik sistemleri tarafından engellenmektedir. Ayrıca kurum internet altyapısının etkin ve verimli kullanılabilmesi adına eğlence içerikli platformlarda (film, dizi, oyun vb.) kısıtlamaya gidilebilmektedir.

ODALARDA ENGEL YOK

Milletvekili odalarında bulunan televizyonlardan erişimi engellenen televizyon kanalı bulunmamaktadır. Ana binada bulunan milletvekili odalarında, binanın altyapısı sebebiyle Türksat Analog Kablo TV yayın platformunda bulunan kanallar yayına verilmektedir. Halkla ilişkiler binasında bulunan milletvekili odalarında ise binanın 2014 yılında hizmete girdiği dönemde kurulan IP TV altyapısı kullanılmaktadır. Yayın sisteminin kanal kapasitesi, altyapıda kullanılan kablolama ve teknik ekipmanlar ile sınırlı olup, sistemde bulunan televizyon kanalları, binanın hizmete girdiği dönemde belirlenen ana akım medya kanallarından oluşmaktadır."