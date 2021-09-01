50 milyon TL'lik hileli altın operasyonu! Tarihi altın da yapmışlar
|01 Eylül 2021 09:24
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Aydemir
Kadıoğlu'nun haberine göre: Operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan
10 bin adet altın ele geçirildi. İlk tespitlere göre, sahte olmalarının yanı
sıra, orjinalleri 22 ayar olan altınların sahteleri daha düşük ayarda.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son günlerde artan sahte altınların satışıyla ilgili çalışma başlatıldı. İddialara göre, sahte altınlar bazı kuyumcular tarafından fark edilmiş ve polise ihbarlar gelmeye başlamıştı. Kapalıçarşı piyasasında araştırma yapan polisler, Reşat ve Hamit Altını ile Ata Lirası'nı basan atölyeler olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri'de de faaliyet gösterdiği, düşük ayarlı altınla basılan sahte altın paralarının yurt çapında piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Şebekeyle bağlantılı 29 isim tespit edildi.
Darphane tarafından üretilen Cumhuriyet altınları 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi çok güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.
DÜĞMEYE BASILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla önceki gün operasyon için düğmeye basan polisler, 24 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 18'i İstanbul'da, 6'sı ise diğer illerde gözaltına alındı. Operasyon yapılan toplam 55 adresteki aramalarda 10 bin adet sahte Ata Lirası ile Reşat ve Hamit altını ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 50 milyon TL olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre, sahte olmalarının yanı sıra, orjinalleri 22 ayar olan altınların sahteleri daha düşük ayarda.
NADİDE SİLAHLAR
Operasyon yapılan adreslerin birinde, yaklaşık 100 yıllık olduğu tespit edilen altı patlar silah ile, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi subaylarının kullandığı Mauser marka iki tabanca da ele geçirildi. Operasyon da 3 de ruhsatsız silah bulundu.
TEK YETKİLİ DARPHANE
TÜRKİYE'de altın basmaya tek yetkili kurum Darphane Genel Müdürlüğü. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında, altınları basmaya yarayan kalıplar da var. Şebekenin bastıkları altınların düşük ayarda oldukları da ortaya çıktı. Ancak yetkililere göre, bu durumunun altınların kuyumcudan satın alan son kullanıcılar tarafından anlaşılması mümkün değil.
Sadece darphane tarafından basılmasına izin verilen altınları bu kalıplarla
ürettiler.
ALTINLAR İNCELEMEDE
OPERASYONDA ele geçirilen 10 bin altın incelenmek üzere Darphane Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Altınların sahte olup olmadıkları tek tek incelenecek. Altınlar gerçek çıkarsa eritilerek Hazine'ye aktarılacak. Sahte çıkmaları halinde ise imha edilecekler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
01 Eylül 2021 10:01
|Borsa güne yükselişle başladı
01 Eylül 2021 09:59
|Verim kaybı yaşayan hububat ve baklagil üreticilerine destek verilecek
01 Eylül 2021 09:58
|Güne başlarken döviz fiyatları
01 Eylül 2021 09:42
|Ankara Garı saldırısında Veysel kararı: Tazminat düştü
01 Eylül 2021 09:29
|Kira zammında şampiyon olan semt belli oldu! Fiyatlar 4 katına çıktı
01 Eylül 2021 08:51
|3 milyar dolarlık veri ihlali
01 Eylül 2021 07:25
|İnşaatta maliyet krizi
01 Eylül 2021 07:20
|Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti
01 Eylül 2021 02:01
|Türkali-2 kuyusunun akış testi başarıyla tamamlandı
31 Ağustos 2021 21:14