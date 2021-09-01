Çocuklarda vaka sayısı artıyor
|01 Eylül 2021 09:26
|+Aa- Yazdır
"Çocuklarda yoğun bakım ihtiyacı giderek artıyor, üstelik çoğunun kronik hastalığı da bulunmuyor" diyen Kurugöl, Hürriyet'e şunları söyledi:
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: "Ülkemizde 15-18 yaş arasındaki tüm çocuklara ve 12-15 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlara BioNTech aşısı yapılıyor. Özellikle okulların açılmasının getireceği riskler bir yana, hızla bulaşan delta varyantı da arttı. Varyant erişkinlerde olduğu gibi çocuk hastaların yüzde 90'ının fazlasında saptanıyor. Neden olduğu enfeksiyon daha ağır seyrediyor.
Özellikle yüksek ateş ve solunum güçlüğü ile gelen çok sayıda çocuk yoğun bakım vakamız var. 5-17 yaş arası çocuklarda hastalık sıklığı artık erişkinler kadar. Sadece 15 yaş üzerinde değil, özellikle 12 yaş üzerinde de vaka artışı söz konusu. Bu nedenle ülkemizde de 12 yaş üzeri çocuklar hemen aşılanmalı."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi
01 Eylül 2021 10:07
|Uzmanından 'işitme kaybı kader değil' değerlendirmesi
01 Eylül 2021 09:32
|Kara sinek artışı çöpten
01 Eylül 2021 08:38
|Yargıtay'ın yeni binası bugün açılıyor
01 Eylül 2021 08:18
|Kahraman babanın umutlu mücadelesi
01 Eylül 2021 08:15
|Ezo Gelin'in yaşayan tek kızıydı: Koronavirüse yenik düştü!
01 Eylül 2021 08:05
|Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu
01 Eylül 2021 07:59
|Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
01 Eylül 2021 07:55
|Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
01 Eylül 2021 06:30
|Av yasağı bitti: Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı
01 Eylül 2021 06:15