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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
01 Eylül 2021 09:42
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,33908,3400
Avro9,83909,8400
Sterlin11,410011,4600
ANKARA
ABD Doları8,31008,3700
Avro9,80009,8700
Sterlin11,360011,5600
Anadolu Ajansı
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