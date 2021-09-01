'Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz'
Adalet Bakanı Gül: "Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü tahkim, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeyi sürdüreceğiz
|01 Eylül 2021 09:59
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