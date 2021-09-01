Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle ağlardan çıkan balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Türlerine göre tek tek kasalara yerleştirilen balıklar sabah saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini almaya başladı.

Edirneli Balıkçı Nurhayat Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun açılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Eren, bu yıl bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini anlatarak, "Bugünden itibaren tezgahlarımız balıkların gelmesiyle şenlendi. Balıklarımızı özenle tezgahlara yerleştirdik. İlk gün olduğu için biraz çeşidimiz az, ilerleyen günlerde çeşitte çoğalacak. Tüm halkımızı bekliyorum." dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy ise ilk gün levrek, çinakop ve istavrit bolluğu olduğunu, ilerleyen günlerde hamsi ve diğer balık çeşitlerinin de tezgahlarda fazlasıyla yerini alacağını belirtti.

Köksoy, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Edirne'de levreğin kilogramı 80, çinekop ve çupranın kilosu 65, mezgitin 60, istavritin ise 35 liradan satılıyor.

Tane palamut ise 15 liradan tezgaha çıktı.