1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı

Yılmaz, görevden ayrılmasına ilişkin sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. İsmail Yılmaz, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapacağını duyurdu.
01 Eylül 2021 10:19
+Aa- Yazdır
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı

Yılmaz, görevden ayrılmasına ilişkin sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. İsmail Yılmaz, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapacağını duyurdu.

Yılmaz'ın mesajı şöyle:

"27 yıldır memuriyetten genel müdürlüğe, görev aldığım Kurumumda, Kurum Başkan Yardımcılığı ve Kurum Başkan Vekilliği görevim bakanlık özel kaleme çekilmem nedeni ile sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atadığı bu görevler için şükranlarımı sunuyorum."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı: Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz
01 Eylül 2021 09:59		 Yalan haber yapan da yayan da cezalandırılacak!
01 Eylül 2021 09:53
Erdoğan talimat vermişti: Sayıları 446'ya ulaştı
01 Eylül 2021 07:51		 Afgan yetkililer: Türkiye'nin desteğini bekliyoruz
01 Eylül 2021 06:55
İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
01 Eylül 2021 03:36		 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
01 Eylül 2021 03:33
1 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Eylül 2021 00:02		 Kütahya Valisi: Depremde 15 binada hasar tespit edildi
31 Ağustos 2021 23:23
Aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
31 Ağustos 2021 21:43		 Ali Erbaş: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor
31 Ağustos 2021 21:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Dershaneye gitmeden, sadece okulunun imkanlarıyla Boğaziçi'ne yerleşti11:57 - 'Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve dış talepten geldi'11:54 - Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor11:52 - Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı11:44 - Başsavcı açılışta konuştu: İnternet dolandırıcılığı yüzde 70 arttı11:38 - Karaman'da çıkan silahlı kavgada balkonda uyuyan kadın vuruldu
11:30 - 'Akdeniz'de petrol sızıntısına bağlı kirlilik için harekete geçtik'11:30 - 'Akdeniz gittikçe kahverengileşiyor'11:27 - Her 3 türünden biri yok olabilir, Türkiye'de 13 tür tehdit altında!11:25 - Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart11:20 - Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı11:20 - Markette çocuğu istismar etmişti, 10 yıl hapsi istendi
11:16 - Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor11:15 - Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim11:14 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3'üncü yılında11:13 - İstanbul'da tüm zamanların en yüksek su tüketimi gerçekleşti11:10 - Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı
11:09 - Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
İnşaatta maliyet krizi
Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı
FETÖ soruşturmalarında ankesör ağı genişliyor
Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!
Cinayetin altından tecavüz çıktı
İş adamı, polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlattı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uluslararası ticaret ve finansman 1
laf salatası 1
kulaklık 1
içinde u harfi olan meyveler 1
Ida kasırgası 1
hayatında bir türlü olmayan şey 1
köy tavuğu haşlama 1
sinek avlamak 1
dosyalamak 2
devrik cümle 1
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam