SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Yılmaz, görevden ayrılmasına ilişkin sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. İsmail Yılmaz, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapacağını duyurdu.
|01 Eylül 2021 10:19
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Yılmaz, görevden ayrılmasına ilişkin sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. İsmail Yılmaz, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapacağını duyurdu.
Yılmaz'ın mesajı şöyle:
"27 yıldır memuriyetten genel müdürlüğe, görev aldığım Kurumumda, Kurum Başkan Yardımcılığı ve Kurum Başkan Vekilliği görevim bakanlık özel kaleme çekilmem nedeni ile sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atadığı bu görevler için şükranlarımı sunuyorum."
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