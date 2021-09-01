Adliye'den emekli müdür, sahte polislere 1.5 milyon TL kaptırdı

Hakkınızda FETÖ'den soruşturma var yalanıyla vatandaşlar dolandırılmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son mağdur ettiği isim ise yıllarını adliyeye vermiş bir kadın Yazı İşleri Müdürü oldu.

Olay geçen hafta Cumartesi günü meydana geldi. İddialara göre S. G.'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı.

Show TV'nin özel haberine göre: Kendilerinin polis olduğunu ikna ettikten sonra ise emekli müdür S. G.'ye "adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Biz sizin paranızı alıp güvende olmasını sağlayacağız" dedi. Dolandırıcıların bu sözlerine inanan S. G. hemen bankada bulunan 170 bin dolar parasını çekip dolandırıcılara teslim etti.

ALTINLARI DA İSTEMİŞLER

Telefon dolandırıcıları nakit parayla yetinmeyip emekli Yazı İşleri Müdürü S. G.'den evinde bulunan ziynet eşyalarını da getirmesini istedi. Ziynet eşyalarının istenmesi üzerine şahıslardan şüphelenen S. G. dolandırıldığını fark edip hemen polis karakoluna gitti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri hemen harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli şahısların yakalanması için güvenlik kamera görüntüleri ve telefon HTS kayıtları incelemeye alındığı öğrenildi.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Ülkemizde dolandırıcılık sıkına verilen cezaların çok az olması ve dolandırıcıların kısa bir tutukluluk süresinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması onları cesaretlendiriyor.

Özellikle telefon ve bilişim sistemleri kullanılarak binlerce vatandaşın mağdur edilmesi devam ediyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı uyarıcı SMS'ler gönderip kamu spotları yayınlasa da dolandırıcıların yeni geliştirdikleri taktikler vatandaşları ikna etmeye onları dolandırmaya yetiyor.

Ülkemizde bazı suçları işleyen kişiler kanunlardan ve başlarına gelecek olanlardan korkmuyorlar. Burada kanunların caydırıcılığı sıkça dile getiriliyor.