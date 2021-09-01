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Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal:- "Zincir marketlerin ve tekstil mağazaları gibi yerlerin de kırtasiye ürünleri ile ilgili kampanyalar düzenlemesi ve bu ürünlerin satışını yapması nedeniyle kırtasiyeci esnafımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor"
01 Eylül 2021 11:10
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Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı

- Okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle kırtasiye ürünlerine yönelik talep geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterirken, sektör, bu ürünlerde KDV indirimi talep etti, ürünlerin zincir marketlerde satılmamasını istedi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal AA muhabirine, kırtasiye ürünlerine yönelik talep ile sektörün beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırtasiye ürünlerinde geçen yıla göre ortalama yüzde 10'luk artışın söz konusu olduğunu aktaran Özkal, kırtasiye ürünlerinde bazı katma değeri yüksek ürünler dışında fiyat artış oranının da ortalama yüzde 10 olarak değerlendirildiğini ve bu artışın da enflasyon oranının altında kaldığını söyledi.

Özkal, esnafın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ana satış kalemleri olan kırtasiye ürünlerinin satışını yapamadığına işaret ederek, "Pandemi, rekabet koşullarının etkisi ve diğer maliyetlerin ürünlere önemli ölçüde yansıtılmadığı bir okul sezonu olacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Son yıllardaki ham madde sıkıntısı, ithalatta artan gözetim ve vergi yükünün ürün fiyatlarının artışındaki önemli faktörler olduğuna dikkati çeken Özkal, "Bununla birlikte vurgulamak isteriz ki ithalata getirilen vergi ve fon politikası, ürün güvenliği, Uzak Doğu'dan ithal ürünlerde teslimat süreleri gibi nedenler, işletmelerimizin ithalattan üretime geçişini de yönlendirdi. Girişimci imalat sanayimiz pandemi koşullarını fırsat bilerek ihracata ağırlık vermiş, ithalattaki sıkıntıları gidermek için büyük çapta imalata yönelmiştir. Bu girişimden kırtasiye sektörümüz de önemli fayda sağlamıştır." dedi.

Marketlerde kırtasiye ürünleri satışının esnafı olumsuz etkilediğinin altını çizen Özkal, "Türkiye'de yaklaşık 15 bin kırtasiyeci faaliyet gösteriyor ve bu kırtasiyecilerimiz yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını sezonumuz olan ağustos ve eylül aylarında yapıyor. Ancak aynı dönemde zincir marketlerin ve sektör dışı yapıların da (tekstil mağazaları gibi) kırtasiye ürünleri ile ilgili kampanyalar düzenlemesi ve bu ürünlerin satışını yapmasından dolayı elbette kırtasiyeci esnafımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Özkal, kurşun kalem, boya kalemi, sulu boya, pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki gibi kırtasiye ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini anımsatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın mekanik kurşun kalem gibi bazı ürünlerde oran yüzde 18 olarak kalmıştı. Biz yüzde 18 olan kırtasiye ürünlerinin KDV oranının yüzde 8'e, KDV'si yüzde 8 olan silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi temel ihtiyaç kırtasiye malzemelerinin de KDV'sinin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiği konusunda girişimlerde bulunduk. Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini istiyoruz. En kısa sürede kırtasiyedeki KDV oranının makul seviyelere düşürülmesini bekliyoruz."

- "1500 metrekare altı zincir marketlerde kırtasiye ürünü satılmasın"

Perakende Ticareti Düzenleyen Yasa'nın, esnafın talepleri ve sıkıntılarını ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesini talep ettiklerini de aktaran Özkal, "1500 metrekare altı zincir marketlerde kırtasiye ürünleri satışının yapılmaması hususundaki başvurularımızı Ticaret Bakanlığımıza, TOBB'a ve TESK'e ilettik." dedi.

Özkal, tüketicilerin artık gıda ambalajında olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de etiket okumaya başlaması gerektiğine işaret ederek, "Tüketicilerimiz üretim yeri belli, CE ibaresi olan, EN71 standartlarına uygun ürün seçmeye özen göstermeli. Oyuncak şeklinde olan veya niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyaların ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Eğer velilerimiz satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyorlar ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikayette bulunabilir, bu şekilde taklit, korsan, kaçak ürünlerle mücadelemizde bize destek olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Okul çantasını doldurmanın maliyeti 250-400 lira civarında"

Özkal, bu yıl kırtasiye ürünlerinde okula başlama maliyetinin 250 ila 400 lira arasında değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin okul çantası dahil, bir yıl boyunca ihtiyacı olacak tüm kırtasiye ürünlerinin maliyeti bu şekilde hesaplandı. Kırtasiye mağazalarındaki hareketlilik de arttı. Ürün fiyatları elbette alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Bir çantayı 200 liraya da hazırlayabilirsiniz, 2 bin liraya da hazırlayabilirsiniz. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."
Anadolu Ajansı
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