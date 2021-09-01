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Markette çocuğu istismar etmişti, 10 yıl hapsi istendi

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01 Eylül 2021 11:20
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Markette çocuğu istismar etmişti, 10 yıl hapsi istendi

Esenler'deki bir markette, 11 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen sanık Ali A, "12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, 11 yaşındaki mağdur çocuk, annesi ve tarafların avukatları da katıldı.

Tutuklu sanık Ali Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mağdura yönelik cinsel amaçlı bir harekette bulunmadığını savundu.

11 yaşındaki mağdur E.Ç. ise sanığı tanımadığını, ağabeyiyle markete gittiğini, maskesi olmadığı için ağabeyini markete almadıklarını, kendisinin alışveriş yapmak için içeri girdiğini anlattı.

Mağdur E.Ç. markette sanığın yanına geldiğini ve kendisine nereli olduğunu sorduğunu, sanığın kendisine istismarda bulunduğunu, para vererek, tehdit ettiğini anlatarak, korktuğundan olayı ailesine anlatamadığını, görüntüler ortaya çıktığında olayı ailesine ve polise anlattığını belirtti.

Mağdurun annesi G.Ç. de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, market kaydını inceleyen görevlilerin durumu fark etmesi ve emniyete bildirmesi sonucunda sanık hakkında işlem yapıldığını, çözümü yapılan kayıtlarda sanığın eyleminin net bir şekilde belirlendiğini belirterek, sanığın "12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Ö'nün "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğini sabit görerek 8 yıl hapis cezasına çarptırarak, mağdurun 12 yaşından küçük olması, suçun işlenişindeki özellikleri de nazara alarak, cezasını 10 yıla çıkarttı.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Kasım 2020'de saat 15.30 sıralarında Ali Ö'nün, Esenler'deki bir market içinde dolaşan 11 yaşındaki çocuğun yanına gittiği belirtildi.

İddianamede, sanığın mağdur çocuğa "Nerelisin?" diye sorduğu, mağdurdan "Niğdeliyim." cevabını alınca "Ben de Niğdeliyim." diyerek elini omzuna attığı ve istismarda bulunduğu, ardından mağdura 10 lira vererek yine istismarda bulunduğu kaydedildi.

Sanık Ali Ö'nün market çıkışında mağdur çocuğu bekleyerek, yanına çağırdığı anlatılan iddianamede, mağdurun koşarak evine gittiği, korkusundan olanları kimseye söylemediği, bir süre sonra market çalışanlarının kamera kayıtlarından durumu görüp polise haber vermesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi.

İddianamede, sanık Ali Ö. hakkında, "12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Anadolu Ajansı
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