1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan:- "Okul döneminde uyku için bizim uygun gördüğümüz saat 21.00. Geç saatlerde uyuyan bir çocuk için bunu birden sağlayabilmemiz mümkün değil. Okullar açılıncaya kadar her yeni günde uyku saati 15-20 dakika geri alınırsa, düzenli bir uyku için zaman kontrolü yapılmış olur"
01 Eylül 2021 11:25
+Aa- Yazdır
Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart

- Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde çocukların uyku düzeninin sağlanması için anne ve babalara okullar açılıncaya kadar her yeni günde miniklerin uyku saatinin 15-20 dakika geri alınması tavsiyesinde bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Doç. Dr. Fidan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin geçen dönemi çoğunlukla uzaktan eğitimle geçirdiğini söyledi.

Fidan, yaz tatilinin de eklenmesiyle uzun bir sürenin ardından haftanın 5 günü eğitim görecek öğrencilerin uykularının düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Salgın sürecinde çocukların uyku düzenlerinin bozulduğunu dile getiren Fidan, şöyle devam etti:

"Aşılanmanın hızlanması ve pandeminin kontrol altına alınmasıyla yüz yüze eğitim artık gerçekleştirilecek. Bu süreçte insanlarımız uyku düzenlerini değiştirdi. Tatil süreci de etkili oldu. Çocuklarımız normal ders programlarına adapte olabilmesi, okul başarılarını en yüksek seviyeye getirebilmeleri için öncelikli olarak uyku düzenlerini sağlamalılar. Okul döneminde uyku için bizim uygun gördüğümüz saat 21.00. Geç saatlerde uyuyan bir çocuk için bunu birden sağlayabilmemiz mümkün değil. Okullar açılıncaya kadar her yeni günde uyku saati 15-20 dakika geri alınırsa, düzenli bir uyku için zaman kontrolü yapılmış olur."

- "Uykusuzluk, konsantrasyon kaybına neden oluyor"

Fidan, yeterli seviyede uykusunu alamayan öğrencilerin derse kendilerini adapte edemediklerini anlattı.

Dersin derste öğrenilmesinin önemini vurgulayan Fidan, "Bu konuyla alakalı çok fazla araştırmamız oldu. Uykusuzluk, konsantrasyon kaybına neden oluyor. Çocuklarımız, eğitim döneminde sağlıklı bir uyku süreci tamamlayamazlarsa ve bu kronik bir hal alırsa, ne yazık ki istenilen başarıyı elde edemiyor. Pandemi ile uyku düzenleri değişen çocuklarımızı bugünden itibaren motive etmemiz şart." dedi.

Doç. Dr. Vural Fidan, "Z kuşağı"nın bilgiye genellikle internetten eriştiğini, gün içinde de uzun süre telefon ve tablet kullanarak mavi ışık kaynağıyla uykusuzluğa davetiye çıkardığını belirtti.

Uykuya dalmadan en az 2 saat öncesinde elektronik cihazların kullanımının bırakılması gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Mavi ışık hem çocuklarda hem de erişkinlerde uykuya geçişi ve devam ettirme sürecini etkiliyor. Telefon ya da tableti uyuma aracı olarak kullanmamalıyız. Bu anlamda görev ebeveynlere düşüyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
01 Eylül 2021 11:52		 'Akdeniz gittikçe kahverengileşiyor'
01 Eylül 2021 11:30
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3'üncü yılında
01 Eylül 2021 11:14		 İstanbul'da tüm zamanların en yüksek su tüketimi gerçekleşti
01 Eylül 2021 11:13
Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler
01 Eylül 2021 11:09		 Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi
01 Eylül 2021 10:07
Uzmanından 'işitme kaybı kader değil' değerlendirmesi
01 Eylül 2021 09:32		 Çocuklarda vaka sayısı artıyor
01 Eylül 2021 09:26
Kara sinek artışı çöpten
01 Eylül 2021 08:38		 Yargıtay'ın yeni binası bugün açılıyor
01 Eylül 2021 08:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Dershaneye gitmeden, sadece okulunun imkanlarıyla Boğaziçi'ne yerleşti11:57 - 'Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve dış talepten geldi'11:54 - Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor11:52 - Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı11:44 - Başsavcı açılışta konuştu: İnternet dolandırıcılığı yüzde 70 arttı11:38 - Karaman'da çıkan silahlı kavgada balkonda uyuyan kadın vuruldu
11:30 - 'Akdeniz'de petrol sızıntısına bağlı kirlilik için harekete geçtik'11:30 - 'Akdeniz gittikçe kahverengileşiyor'11:27 - Her 3 türünden biri yok olabilir, Türkiye'de 13 tür tehdit altında!11:25 - Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart11:20 - Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı11:20 - Markette çocuğu istismar etmişti, 10 yıl hapsi istendi
11:16 - Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor11:15 - Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim11:14 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3'üncü yılında11:13 - İstanbul'da tüm zamanların en yüksek su tüketimi gerçekleşti11:10 - Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı
11:09 - Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı
Kuvvetli yağış geliyor, 8 il için 'sel' uyarısı!
İnşaatta maliyet krizi
Kira zammında şampiyon semt... Fiyatlar 4 katına çıktı
FETÖ soruşturmalarında ankesör ağı genişliyor
Dağcılık eğitmenine patronundan iğrenç tuzak!
Cinayetin altından tecavüz çıktı
İş adamı, polis koruması alabilmek için kendi aracını kurşunlattı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kim bilir hangi albümdeyiz 1
güne nasıl başlarsan öyle gider 2
tasnif dışı 1
kulaklık 1
determinizm 1
mithat körler 1
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
Uluslararası ticaret ve finansman 1
yorumsuz 1
içinde u harfi olan meyveler 1
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam