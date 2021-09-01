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Başsavcı açılışta konuştu: İnternet dolandırıcılığı yüzde 70 arttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz: Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden işlenen suçların son dönemde ciddi oranlarda arttığına şahit olduk. Ayrıca bu süreçte, internet dolandırıcılığı suçları da yüzde 70 gibi rekor derecede arttı
01 Eylül 2021 11:44
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Başsavcı açılışta konuştu: İnternet dolandırıcılığı yüzde 70 arttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, özellikle kapanma dönemlerinde bazı suçların yaygınlaştığını belirterek "Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden işlenen suçların son dönemde ciddi oranlarda arttığına şahit olduk. Bilişim suçları kategorisinde yer verdiğimiz bu tür eylemlere ilişkin olarak, müracaat savcılığımıza yapılan başvurular bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi." dedi.

2021-2022 adli yıl açılış töreni, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yapılan törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başsavcısı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet Başsavcıları, İstanbul vali yardımcısı, başsavcıvekilleri, hakimler ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Terör örgütü DHKP/C üyelerince makamında rehin alınarak şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törende yer aldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılın Türkiye'ye ve yargı camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Yılmaz, sel ve yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle andığını söyledi.

İstanbul ve ilçelerindeki adliyelerde 3 bin 500 civarına hakim ve savcı ile 15 bin civarında adliye personelinin görev yaptığı bilgisini paylaşan Yılmaz, özveriyle çalışan tüm personele teşekkürlerini iletti.

Adliye binalarının günlük yoğun insan trafiği ile pandemi riski bakımından hassasiyet gösterilmesi gereken iş yerleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte, kademeli olarak normalleşme bekliyoruz. Ancak duruşma salonları, mahkeme kalemlerini ve çalışma odalarını düzenli periyotlarla dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermeyeceğiz. Yine, adliyeye girişte ateş ölçümü ve HES kodu uygulamasına devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Yılmaz, Kovid-19 ile birlikte özellikle kapanma dönemlerinde bazı suçların yaygınlaştığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Örneğin Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden işlenen suçların son dönemde ciddi oranlarda arttığına şahit olduk. İstanbul Adliyesi ile ilgili olarak, bu kapsamda sizlerle şu bilgileri paylaşmak istiyorum: Bilişim suçları kategorisinde yer verdiğimiz bu tür eylemlere ilişkin olarak, müracaat savcılığımıza yapılan başvurular bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi. Ayrıca bu süreçte, internet dolandırıcılığı suçları da yüzde 70 gibi rekor derecede arttı. Bizler de özellikle, gittikçe artış gösteren, elektronik ortamda işlenen suçların etkili şekilde soruşturulması için kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Bu kapsamda son hakim ve savcı sayımızın arttığını memnuniyetle ifade etmek isterim."

Anadolu Ajansı
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