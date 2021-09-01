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Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor.
01 Eylül 2021 11:52
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Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2-3 Eylül arasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı yağış şeklinde beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
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