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Dershaneye gitmeden, sadece okulunun imkanlarıyla Boğaziçi'ne yerleşti

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Sezer:- "Devletimiz sosyal devlet anlayışına sahip olduğu için zaten kendi kurumlarında halkına ücretsiz eğitim veriyor. Ben de bunun bilincinde olarak okulumuzun imkanlarıyla çalıştım"
01 Eylül 2021 11:59
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Dershaneye gitmeden, sadece okulunun imkanlarıyla Boğaziçi'ne yerleşti

Batman'da yaşayan Yusuf Sezer, kursa gitmeden okulunun imkanlarıyla hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

2021-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, sözel alanda Türkiye'de 865'inci olan Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Sezer, ilk yılında hayalini kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümünü kazandı.

Sezer, AA muhabirine, son bir yılda yoğun ve düzenli bir program takip ederek sınava hazırlandığını söyledi.

Okulda düzenlenen Destek Yetiştirme Kursları, etütler ve deneme sınavları gibi birçok aktiviteden istifade ettiğini belirten Sezer, düzenli bir şekilde öğretmenlerinin önderliğinde sınava hazırlandığını anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ders çalışmasına engel olmadığını dile getiren Sezer, "Okulda olmadığım sürede eksik olduğum konulara daha çok yoğunlaşabildim. Eksiklerimi daha çok kapatabildim." dedi.

Klasik bir ders çalışma yöntemi izlediğini aktaran Sezer, eksik olduğu konuları çalıştığını sonra bol soru çözdüğünü aktardı.

Sınava hazırlanırken herhangi bir kursa gitmeden okulun öz imkanlarından fazlasıyla istifade ettiğini dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Devletimiz sosyal devlet anlayışına sahip olduğu için zaten kendi kurumlarında halkına ücretsiz eğitim veriyor. Ben de bunun bilincinde olarak okulumuzun imkanlarıyla çalıştım. Bana her türlü imkanı da sağladılar. Tıpkı diğer öğrencilere sağladıkları gibi. Akşam online soru çözüm saatleri yapılıyordu. Okul kütüphanesinde etütlerimiz oluyordu. Öğretmenlere sorularımızı gösteriyorduk. Denemeler yapıyorduk. Destek yetiştirme kurslarında öğretmenlerimizle irtibat halindeydik. Bu şekilde bir çalışma düzenimiz vardı."

Sınava hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Sezer, sınava hazırlık sürecinin zor olduğunu, sabretmek gerektiğini vurguladı.

Sezer, "Asla pes etmeyin. Pes ederek asla hayallerinize ulaşamazsınız. İlk yılda Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümüne yerleştiğim için mutluyum." dedi.

- "Öğrencilere yönelik yoğun bir hazırlık süreci oldu"

Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Sütçü de okul olarak Sezer ile büyük gurur duyduklarını söyledi.

Okulda öğrencilere yönelik yoğun bir sınava hazırlık sürecinin olduğunu ve Sezer'in de bu programa uyduğunu aktaran Sütçü, şöyle konuştu:

"Sezer'i canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesini kazandı. Hayali de buydu ve kazandı. Gerçekten mutlu olduk. Okulumuz Sezer'in ve diğer öğrencilerin başarısına katkı sunmak adına çok yoğun bir çalışma yürüttü. Akşam etütleri olmak üzere kütüphanemizi öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Hafta sonu kursları, hafta içi öğretmenlerin özverili gayretleriyle öğrencilerimize tempolu bir çalışma ortamı hazırladık. Yusuf da bunlara birebir uydu, istifade etti."
Anadolu Ajansı
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