Dershaneye gitmeden, sadece okulunun imkanlarıyla Boğaziçi'ne yerleşti
|01 Eylül 2021 11:59
|+Aa- Yazdır
Batman'da yaşayan Yusuf Sezer, kursa gitmeden okulunun imkanlarıyla hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.
2021-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, sözel alanda Türkiye'de 865'inci olan Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Sezer, ilk yılında hayalini kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümünü kazandı.
Sezer, AA muhabirine, son bir yılda yoğun ve düzenli bir program takip ederek sınava hazırlandığını söyledi.
Okulda düzenlenen Destek Yetiştirme Kursları, etütler ve deneme sınavları gibi birçok aktiviteden istifade ettiğini belirten Sezer, düzenli bir şekilde öğretmenlerinin önderliğinde sınava hazırlandığını anlattı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ders çalışmasına engel olmadığını dile getiren Sezer, "Okulda olmadığım sürede eksik olduğum konulara daha çok yoğunlaşabildim. Eksiklerimi daha çok kapatabildim." dedi.
Klasik bir ders çalışma yöntemi izlediğini aktaran Sezer, eksik olduğu konuları çalıştığını sonra bol soru çözdüğünü aktardı.
Sınava hazırlanırken herhangi bir kursa gitmeden okulun öz imkanlarından fazlasıyla istifade ettiğini dile getiren Sezer, şöyle konuştu:
"Devletimiz sosyal devlet anlayışına sahip olduğu için zaten kendi kurumlarında halkına ücretsiz eğitim veriyor. Ben de bunun bilincinde olarak okulumuzun imkanlarıyla çalıştım. Bana her türlü imkanı da sağladılar. Tıpkı diğer öğrencilere sağladıkları gibi. Akşam online soru çözüm saatleri yapılıyordu. Okul kütüphanesinde etütlerimiz oluyordu. Öğretmenlere sorularımızı gösteriyorduk. Denemeler yapıyorduk. Destek yetiştirme kurslarında öğretmenlerimizle irtibat halindeydik. Bu şekilde bir çalışma düzenimiz vardı."
Sınava hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Sezer, sınava hazırlık sürecinin zor olduğunu, sabretmek gerektiğini vurguladı.
Sezer, "Asla pes etmeyin. Pes ederek asla hayallerinize ulaşamazsınız. İlk yılda Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümüne yerleştiğim için mutluyum." dedi.
- "Öğrencilere yönelik yoğun bir hazırlık süreci oldu"
Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Sütçü de okul olarak Sezer ile büyük gurur duyduklarını söyledi.
Okulda öğrencilere yönelik yoğun bir sınava hazırlık sürecinin olduğunu ve Sezer'in de bu programa uyduğunu aktaran Sütçü, şöyle konuştu:
"Sezer'i canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesini kazandı. Hayali de buydu ve kazandı. Gerçekten mutlu olduk. Okulumuz Sezer'in ve diğer öğrencilerin başarısına katkı sunmak adına çok yoğun bir çalışma yürüttü. Akşam etütleri olmak üzere kütüphanemizi öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Hafta sonu kursları, hafta içi öğretmenlerin özverili gayretleriyle öğrencilerimize tempolu bir çalışma ortamı hazırladık. Yusuf da bunlara birebir uydu, istifade etti."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Okullarda uyum haftası başladı
01 Eylül 2021 10:04
|Hukuk bölümlerinin taban puanı muazzam düştü
01 Eylül 2021 06:50
|Yerli mısır tohumları üniversite tarlasında geliştiriliyor
31 Ağustos 2021 23:18
|Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
31 Ağustos 2021 23:01
|Sağlıkta lisans tamamlama başvuruları başladı
31 Ağustos 2021 17:25
|MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan 1015 astsubay mezun oldu
31 Ağustos 2021 17:08
|İHL'li öğrenciler elektrikli araba üretti, Elon Musk'ın Tesla'sına rakip çıktı
31 Ağustos 2021 15:19
|2021 YKS robotuna taban puanları ekledik
31 Ağustos 2021 14:52
|İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı
31 Ağustos 2021 14:35
|YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı
31 Ağustos 2021 12:16