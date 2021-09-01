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'Büyüme bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'nin yüzde 21,7'lik ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin, "Büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir." değerlendirmesinde bulundu.
01 Eylül 2021 12:24
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'Büyüme bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir'

Canikli, yaptığı açıklamada, yüzde 21.7'lik oranın, ekonomi tarihinin gördüğü en yüksek büyüme oranlarından birisi olduğunu vurguladı.

"Bir gurur tablosu. Aklı, kalbi ve ruhu bu topraklara ve bu millete adanmış güçlü liderliğin ve kadrosunun eseri." ifadesini kullanan Canikli, yüzde 21.7'lik büyümeye, hizmetler ve sanayinin öncülük ettiğini aktardı.

Nurettin Canikli, "Yani büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir." görüşünü paylaştı.
Anadolu Ajansı
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