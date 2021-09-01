Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili 15'in üzerinde soruşturma açıldı
|01 Eylül 2021 12:40
|+Aa- Yazdır
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldığını ve soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Başsavcı Yağcı, adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, adli tatilde acil adli hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Bitmeyen salgın ve ciğerleri yakan orman yangınları keyifleri kaçırsa da hayatın devam ettiğini ifade eden Yağcı, "Yangınlara ilişkin soruşturmaları çok yönlü olarak ve titizlikle yürütüyoruz. İster kasten olsun ister tedbirsizlikle ormanları yakan herkes adalet önünde hesap verecek. Muğla ve ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldı." diye konuştu.
Yağcı, geçen adli yılda Cumhuriyet Başsavcılığına gelen 11 bin soruşturma dosyasının 10 bininin sonuçlandırıldığını vurgulayarak, ortalama sonuçlandırma süresinin 46 gün ile Türkiye ortalamasından daha iyi durumda olduğunu kaydetti.
Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ise yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun da dünyanın adalet arayışında güçlü bir savunmayı, yargılamanın ve adaletin vazgeçilmezi olarak gördüğünü, güçlü bir savunma için avukatlara olanaklar yaratıldığını söyledi.
Uzun, yeni yargı yılının, devletin temeli olan adaletin ve adalete güven duygularının güçlendirildiği bir yıl olması temennisinde bulundu.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başsavcı açılışta konuştu: İnternet dolandırıcılığı yüzde 70 arttı
01 Eylül 2021 11:44
|Markette çocuğu istismar etmişti, 10 yıl hapsi istendi
01 Eylül 2021 11:20
|AYM, HDP'nin savunma için ek süre talebini 2 Eylül'de görüşecek
31 Ağustos 2021 12:29
|Hakim ile sanık arasında 'normalin üzerinde samimi ilişki' olabilir mi?
31 Ağustos 2021 11:33
|Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
30 Ağustos 2021 18:40
|Pılı pırtıyı toplayıp kaçmak suç değil! Savcılık: Eşya kadının mülkü sayılır
30 Ağustos 2021 08:00
|Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı
29 Ağustos 2021 12:27
|KDK, engelli araçlara mani olan elektrik panosunun kaldırılmasını sağladı
29 Ağustos 2021 10:38
|Kargo çalışanı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
28 Ağustos 2021 15:30
|KDK: Kontenjan nedeniyle kişinin burs kaydının silinmesinde üniversite hatalı
28 Ağustos 2021 10:10