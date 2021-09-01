Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.
|01 Eylül 2021 12:41
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Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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