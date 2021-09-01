Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kontenjanı doldu

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite ailesine katılan ve Türkiye'nin sağlıklı geleceğinde söz sahibi olacak tüm öğrencileri tebrik etti.

2021 YKS sonrası öğrenci kontenjanlarının tamamen dolmasını öğretmenler, öğrenciler ile velilerin teveccühü ve iltifatı olarak gördüklerini belirten Erdöl, sonuçların gerek üniversite gerekse sağlık camiası için son derece mutluluk verici olduğunu belirtti.

Erdöl, sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ'nün Sultan Abdülhamid Han'ın başlattığı eğitim hamlesinin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına yönelik bir uygulama olarak 2015'te kurulduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi hatıraya hürmeten üniversitemize ilgisini ve desteğini çok yakından biliyor ve kendilerine de bu vesileyle teşekkür ediyorum. 2021 YKS sonuçlarına göre üniversitemizin gerek lisans gerek ön lisans tüm kontenjanlarının dolmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu durumu ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olmasının ve bugüne kadar tercihleri ile kontenjanlarımızı dolduran kıymetli evlatlarımızın teveccühlerini hiçbir zaman süküt-u hayale uğratmamış olmamızın doğal bir neticesi olarak değerlendiriyorum.

En önemlisi ülkemizde sağlık alanında yoğun talep gören mesleklere yönelik fakülte, bölüm ve programları açmamız, bu bölüm ve programlarda yüzde 100 doluluk oranını elde etmemiz, büyüme stratejimizin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Üniversitemize yerleşerek SBÜ öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu gelişmede emeği geçen ve katkısı olan SBÜ ailesinin tüm mensuplarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, üniversitemize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diliyorum."