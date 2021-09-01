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'Eğitimi yüz yüze başlatmak için herkesin desteğini bekliyoruz'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, yüz yüze eğitimi herkesin özlediğini belirterek, "Biz bütün velilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden bu tedbirlere harfiyen uyarak eğitimi yüz yüze başlatmak için hepsinin desteğini, katkısını bekliyoruz." dedi.
01 Eylül 2021 13:18
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Bakan Yardımcısı Bilgili, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in göreve başladığı gün, yüz yüze eğitime ilişkin büyük bir kararlılık göstererek yol haritasını açıkladığını söyledi.

Tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başlayacağı 6 Eylül öncesi tüm Milli Eğitim teşkilatının yüz yüze eğitimin yapılması için tedbirleri almaya başladığını aktaran Bilgili, "Şanlıurfa da eğitim açısından, şehir açısından bizim için son derece önemli bir bölgemiz. Eğitimin yüz yüze başlaması için ne tür tedbirler alındı, bu tedbirleri yerinde görmek ve birlikte değerlendirmek ve varsa problemleri çözüm üretmek için buraya geldim." diye konuştu.

Bilgili, kentte yüz yüze eğitimle ilgili yapılan hazırlıkları ve okulların durumunu inceleyeceğini belirterek, varsa eksiklerin tespiti ve bunların bir an önce giderilmesi için çözüm arayışına gireceklerini dile getirdi.

Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlamasını arzuladıklarını, bu amaçla iyileştirmelere devam ettiklerini anlatan Bilgili, şunları söyledi:

"Yüz yüze eğitimi bir kere hepimiz özledik, öğrenci özledi, veli özledi, öğretmen özledi, yöneticiler özledi, hepimiz yüz yüze eğitimi özledik. Çünkü başka bir alternatifi şimdilik yok en azından. Eğitimi iyileştirmeye yönelik tedbirlere bütün herkes katılmalı, herkes tedbir almalı, herkes bu tedbirlere uymalı. Biz bütün velilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden bu tedbirlere harfiyen uyarak eğitimi yüz yüze başlatmak için hepsinin desteğini, katkısını bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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