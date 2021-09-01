Tartıştığı karısının KADES butonuna bastığını polis kapıya gelince öğrendi
|01 Eylül 2021 13:21
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Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6527. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil bir evde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, eşi Murat Ö. (44) ile tartışan Atiye Ö. (42), cep telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin önünde polisleri gören Murat Ö. ise sinir krizi geçirdi.
Ekipleri kendine yaklaştırmayan öfkeli adam, jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Atiye Ö. ise olup biteni evin penceresinden izledi. Murat Ö., polisin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından ikna edildi.
Kollarında kesikler oluşan Murat Ö. ve ayrı ekip otosuna bindirilen Atiye Ö. ile yanındaki yakınları polis merkezine götürüldü.
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