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Komandoların Bozkurt'a vedası: Çatakta, batakta, Bozkurt'ta daima hazır

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından afet bölgesinde görevli komando birlikleri görevlerini tamamlayarak yuvalarına dönüş yaptı.
01 Eylül 2021 13:45
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Şiddetli yağışın meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından günlük hayat normale dönmeye başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden Bozkurt ilçesine sevk edilen bin 530 jandarma, ilçede hayatın normale dönmesi için özveriyle çalıştı. Yıkımların yaşandığı ilçede, kazma ve kürekle çalışan jandarma komando ekipleri vatandaşların gönülde taht kurdu.

Ev ve iş yerlerinde yapılan temizlik sırasında vatandaşların altın, para ve değerli eşyalarını bulan ekipler, balçıktan arındırdıktan sonra bulduklarını sahiplerine teslim etti.

İhtiyaç duyulan her yerde onlar vardı

Ekipler, yaptıkları temizlik çalışmaları sırasında şu ana kadar buldukları çok sayıda altın ve değerli eşyayı sahibine verdi.

Afet bölgesinde kendilerine ihtiyaç duyulan her yerde görev yapan jandarma ekipleri, bir yandan da selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım etti.

Afet bölgesinde 21 gündür büyük bir özveriyle çalışan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli komando birlikleri görevlerini tamamlayarak yuvalarına dönüş yaptı.

"Hakkari'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da Bozkurt'ta..."

"Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da Bozkurt'ta. Her zaman ve her yerde daima hazır."

Kastamonu'daki sel felaketinde gece gündüz vatandaşların yardımına koşan komandolar marş söyleyerek bölgeden ayrıldı.
TRT
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